Trafik cezası ne kadar oldu? Yeni zamlarla 2023 trafik cezası listesi!

Trafik cezaları da dahil olmak üzere yeni yıla bir çok kaleme zam geldi. Yeniden değerleme oranlarıyla birlikte trafik cezalarına yüzde 122,9 zam geldiği açıklandı. Peki, 2023'te trafik cezaları ne kadar oldu? İşte yeni zamlarla 2023 trafik cezası listesi...

TRAFİK CEZASI NE KADAR OLDU 2023?

Trafik cezaları 1 Ocak 2023 itibariyle değişti.

Bu yıl idari para cezaları için yüzde 112,9 oranında zam belirlendi.

Show Haber'de yer alan habere göre; bugünden itibaren hız sınırını aşmanın cezası bin 979 TL'den başlayıp, hıza göre 4 bin 64 TL'ye kadar yükselecek.

YENİ ZAMLARLA 2023 TRAFİK CEZASI LİSTESİ

Emniyet kemeri takmama cezası: 436 TL

Seyir halinde cep telefonu kullanma cezası: 951 TL

Yayaya yol vermemenin cezası: bin 917 TL

Araç içinde yüksek sesle müzik dinlemenin cezası: 436 TL

Alkollü araç kullananlara verilecek ceza: 4 bin 64 TL ile 5 bin 96 TL arasında değişiyor.

Ruhsatsız araç kullanma cezası: 166 TL'den 370 TL'ye yükseldi.

Kırmızı ışıkta geçme cezası: yeni yılda 951 TL'ye yükseldi.

Trafik polisine itiraz cezası: 8 bin 551 TL'ye yükseldi.





