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Trafik cezası yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? Başvurunun son günü ne zaman?

02.06.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kovid-19’un vatandaşı özellikle ekonomik anlamda etkilemesiyle birlikte TBMM’e harekete geçti. Vergilerin yapılandırılmasıyla ilgili olarak sunulan kanun teklifinde trafik cezası yapılandırılmasına da karar verildi. Yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşların son başvuru tarihini kaçırmaması gerekiyor.

Trafik cezası yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? Başvurunun son günü ne zaman?

Trafik cezası bulunan araç sahiplerinin gözü kulağı TBMM’den çıkacak vergi yapılandırması kanunu ile ilgili karardaydı. Vergilerin yapılandırılması ile ilgili olarak trafik cezası bulunan vatandaşlar da yapılandırmadan yararlanabilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi, trafik cezası yapılandırma başvurusuna en son ne zamana başvurulacağına ilişkin tarihi de verdi.

TRAFİK CEZASI YAPILANDIRMA BAŞVURUSUNUN SON GÜNÜ NE ZAMAN?

Koronavirüsün vatandaşları etkilemesiyle birlikte hükümet harekete geçti. TBMM plan ve Bütçe Komisyonuna yapılan teklif ile vergi yapılandırılması kararına gidildi. Trafik cezası bulunan vatandaşların yapılandırmadan yararlanabilmesi için 31 Aralık 2021 tarihine kadar başvurması gerekmektedir.

TRAFİK CEZASI YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Trafik cezası yapılandırma başvurusu yapmak isteyen vatandaşların vergi dairelerine gitmelerine gerek yok. İnteraktif Vergi Dairesi için www.ivd.gib.gov.tr adresine tıklayarak başvuru yapabilirsiniz. İnternetin olduğu her yerden ister cep telefonunuz ister bilgisayar veya tabletinizden 7 gün 24 saat trafik cezası yapılandırmandan yararlanabilirsiniz. Ayrıca, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden başvurusu alınan mükellefler, belirlenen plana göre ödemelerini peşin veya taksitler halinde anlaşmalı bankaların kredi kartlarını kullanarak yapma imkânı bulunuyor. Vergi ve cezalar, motorlu taşıtlar vergisi, trafik para cezası, öğrenim ve katkı kredisi ile idari para cezası gibi çok sayıda borç online olarak yapılandırılabiliyor.

Trafik cezası yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? Başvurunun son günü ne zamann

TRAFİK CEZASI İNDİRİMİ NE KADAR?

Yüzde 10-30 hız aşımı 314 TL, yüzde 25 indirimli 235.5 TL.
Yüzde 30-50 hız aşımı 652 TL, yüzde 25 indirimli 489 TL.
Yüzde 50 üzeri hız aşımı 1.340 TL, yüzde 25 indirimli 1.005 TL.
Alkollü araç kullanmak: İlk seferde 1.340 TL, yüzde 25 indirimli 1.005 TL.
Kırmızı ışıkta geçmek: 314 TL, yüzde 25 indirimli 235.5 TL.
Emniyet kemeri takmamak: 144 TL, yüzde 25 indirimli 108 TL.
Ehliyetsiz araç kullanmak: 2.698 TL, yüzde 25 indirimli 2.023 TL.
Emniyet şeridini ihlal etmek: 1.340 TL, yüzde 25 indirimli 1.005 TL.
Direksiyonda ceple konuşmak: 314 TL, yüzde 25 indirimli 235.5 TL.
Yasaklı yerde park etmek: 144 TL, yüzde 25 indirimli 108 TL.
Sis farlarını gereksiz yere kullanmak: 144 TL, yüzde 25 indirimli 108 TL.
Drift yapmak: 6.700 TL, yüzde 25 indirimli 5.025 TL.
Kask takmamak: 144 TL, yüzde 25 indirimli 108 TL.
Muayenesiz araç kullanmak: 314 TL, indirimli 235.5 TL.
Emniyet şeridini kullanmak: 1.340 TL, indirimli 1.005 TL.

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