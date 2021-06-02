Trafik cezası yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? Başvurunun son günü ne zaman?

Trafik cezası bulunan araç sahiplerinin gözü kulağı TBMM’den çıkacak vergi yapılandırması kanunu ile ilgili karardaydı. Vergilerin yapılandırılması ile ilgili olarak trafik cezası bulunan vatandaşlar da yapılandırmadan yararlanabilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi, trafik cezası yapılandırma başvurusuna en son ne zamana başvurulacağına ilişkin tarihi de verdi.

TRAFİK CEZASI YAPILANDIRMA BAŞVURUSUNUN SON GÜNÜ NE ZAMAN?

Koronavirüsün vatandaşları etkilemesiyle birlikte hükümet harekete geçti. TBMM plan ve Bütçe Komisyonuna yapılan teklif ile vergi yapılandırılması kararına gidildi. Trafik cezası bulunan vatandaşların yapılandırmadan yararlanabilmesi için 31 Aralık 2021 tarihine kadar başvurması gerekmektedir.

TRAFİK CEZASI YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Trafik cezası yapılandırma başvurusu yapmak isteyen vatandaşların vergi dairelerine gitmelerine gerek yok. İnteraktif Vergi Dairesi için www.ivd.gib.gov.tr adresine tıklayarak başvuru yapabilirsiniz. İnternetin olduğu her yerden ister cep telefonunuz ister bilgisayar veya tabletinizden 7 gün 24 saat trafik cezası yapılandırmandan yararlanabilirsiniz. Ayrıca, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden başvurusu alınan mükellefler, belirlenen plana göre ödemelerini peşin veya taksitler halinde anlaşmalı bankaların kredi kartlarını kullanarak yapma imkânı bulunuyor. Vergi ve cezalar, motorlu taşıtlar vergisi, trafik para cezası, öğrenim ve katkı kredisi ile idari para cezası gibi çok sayıda borç online olarak yapılandırılabiliyor.