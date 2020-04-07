Trafik cezasına nasıl itiraz edilir?

Karayolları Trafik Kanununa aykırı hareket eden vatandaşlara idari para cezaları uygulanabilir. Trafik cezaları sürücünün şahsına ya da plakasına yazılabilir. Her iki şekilde de yazılan cezalara vatandaşların haklı olması durumunda itiraz yolu açıktır. Trafik cezalarının vatandaşlara 10 gün içinde ibraz edilmesi gerekir. Trafik ceza işlemlerinin 10 gün içinde tebliğ edilmemesi durumunda; cezanın usulüne uygun olmadığı belirtilerek cezaya itiraz edilebilir.
Cezanın ulaşmaması ya da vatandaşların haklı olduğu durumlarda sürücülerin cezaya itiraz etme hakkı bulunur. Kişinin haklı olduğu haller ise yasa kapsamında belirlenmiştir. Trafik cezalarına nasıl itiraz edilir? Şartlar nelerdir? İşte, trafik cezalarına itiraz etmek için izlenmesi gerek yollar...
Trafik kurallarının ihlal edilmesi sonucunda ortaya çıkan yaptırımlar idari trafik para cezası olarak değerlendirilir. Bu cezalara itiraz etme hakkı saklı tutulmuştur ve itiraz için geçerli olan belirli bir prosedür vardır.
Trafik cezalarına itiraz için Sulh Ceza Hakimliğine dilekçe ile başvuruda bulunulması gerekir. Ancak cezanın uygulandığı yerdeki Sulh Ceza Hakimliğine başvurunun iletilmesi şarttır. Örneğin; İstanbul'dan İzmir'e giderken Alsancak'ta yanlış park nedeniyle kesilen cezalara için Bayraklı Sulh Ceza Hakimliği aracılığıyla itiraz edilir.
Dava dilekçesinin ekinde; kimlik, sürücü belgesi ve ruhsat belgelerinin fotokopisi ile idari para cezası karar tutanağı fotokopisi ve idari para cezası karar tutanağı tebligatı fotokopisi yer almalıdır.
Olağanüstü bir durum olmaması halinde itiraz duruşması yapılmaz. Sulh Ceza Hakimliği yönlendirilen dosyayı inceler ve bir karara varır.
Trafik cezaları veya idari cezalar için yasa ile belirlenen itiraz süreleri vardır. Bu itiraz süresinin başlangıcı cezanın tebliğ edildiği tarih olarak kabul edilir. Trafik cezasına itiraz süresi tebliğ tarihinden itibaren 15 gündür.
Bazı durumlarda itiraz süresinin geçmesine rağmen vatandaşlara ek süre hakkı tanınır. Kişinin kendinden kaynaklanmayan sebeplerle itiraz süresini geçirmesi halinde; sebeplerin ortadan kalkmasından sonra en geç 7 gün içinde idari para cezasına karşı itiraz başvurusunu iletmesi gerekir.
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