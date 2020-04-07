Trafik cezasına nasıl itiraz edilir?

Karayolları Trafik Kanununa aykırı hareket eden vatandaşlara idari para cezaları uygulanabilir. Trafik cezaları sürücünün şahsına ya da plakasına yazılabilir. Her iki şekilde de yazılan cezalara vatandaşların haklı olması durumunda itiraz yolu açıktır. Trafik cezalarının vatandaşlara 10 gün içinde ibraz edilmesi gerekir. Trafik ceza işlemlerinin 10 gün içinde tebliğ edilmemesi durumunda; cezanın usulüne uygun olmadığı belirtilerek cezaya itiraz edilebilir.

Cezanın ulaşmaması ya da vatandaşların haklı olduğu durumlarda sürücülerin cezaya itiraz etme hakkı bulunur. Kişinin haklı olduğu haller ise yasa kapsamında belirlenmiştir. Trafik cezalarına nasıl itiraz edilir? Şartlar nelerdir? İşte, trafik cezalarına itiraz etmek için izlenmesi gerek yollar...

TRAFİK CEZASINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Trafik kurallarının ihlal edilmesi sonucunda ortaya çıkan yaptırımlar idari trafik para cezası olarak değerlendirilir. Bu cezalara itiraz etme hakkı saklı tutulmuştur ve itiraz için geçerli olan belirli bir prosedür vardır.

Trafik cezalarına itiraz için Sulh Ceza Hakimliğine dilekçe ile başvuruda bulunulması gerekir. Ancak cezanın uygulandığı yerdeki Sulh Ceza Hakimliğine başvurunun iletilmesi şarttır. Örneğin; İstanbul'dan İzmir'e giderken Alsancak'ta yanlış park nedeniyle kesilen cezalara için Bayraklı Sulh Ceza Hakimliği aracılığıyla itiraz edilir.