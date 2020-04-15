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Trafik cezasının 4'te 1'ini ödememe hakkınız var! Kimse bu yöntemi bilmiyor!

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.04.2020 14:05 | Son Güncelleme

Trafik kazalarında yaşanan ölüm sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle dikkatsizlikten doğan kazalara bir de sürücülerin aşırı hız ve alkollü direksiyon başına geçmesi eklenince hazin son kaçınılmaz oluyor. Hem sürücülerin hem de yayaların can ve mal varlığının korunması için trafik kuralları belirlenmiştir. Kurallara uymayanlar ise cezai işlem ile karşılaşırlar.

Trafik cezasının 4'te 1'ini ödememe hakkınız var! Kimse bu yöntemi bilmiyor!

Trafik kuralları kara yollarında güvenli bir şekilde yaya ve sürücülerin seyahat etmesine imkan tanır. Bu nedenle trafik kurallarına uyulmaması durumunda vatandaşlara adli para cezası kesilir. Adli para cezalarının caydırıcılığının artırılması için belirli miktarlarda yıldan yıla zam getirilmesine karar verilmiştir. 1 Ocak 2020'den itibaren uygulanan trafik cezalarının miktarı güncellenmiştir. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Maliye Bakanlığınca yapılan değerlendirme sonucunda trafik cezaları için yüzde 22.58 oranında zam yapılmıştır.

Zamla birlikte trafik cezalarının yükselmesi vatandaşların belini bükmeye başlamıştır. Trafik cezalarının ödeme zorunluluğunun olması ve ödenmeme durumunda faiz uygulanması nedeniyle vatandaşlar kısa süre içinde cezaları ödeme yolunu tercih ederler. Kesilen trafik cezasının erken ödeme yöntemiyle yatırılması durumunda vatandaşlar indirim hakkını elde ederler. Peki, trafik cezası indirimli ödeme şartları nelerdir? Trafik cezası erken ödeme indirimi ne kadardır? Trafik cezası nasıl ödenir? İşte, trafik cezalarının erken ödeme indirimine dair merak edilen detaylar...

TRAFİK CEZASI ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ NE KADARDIR? ERKEN ÖDEME İÇİN BELİRLENEN SÜRE NEDİR?

Sürücünün trafik kurallarına aykırı bir harekette bulunması durumunda; kendisine ya da araç plakasına trafik cezası kesilir. Kimi zaman trafik cezaları sürücünün yüzüne okunurken kimi zamanlarda da dolaylı olarak tespit edilmesi hallerinde ikamet adresine gönderilir. Sürücülerin yüzüne okunan ya da adresine gönderilen trafik cezalarının ibraz edildiği tarihten itibaren ilk 15 gün içinde ödenmesi durumunda erken ödeme indiriminden yararlanmak mümkün.

Trafik cezalarının ilk 15 gün içinde ödenmesi durumunda kesilen ceza üzerinden yüzde 25 oranında indirim yapılır. Aynı şekilde kişilerin cezaları ödememesi hallerinde ise her ay için faiz ve gecikme zammı uygulanır.

TRAFİK CEZASI ERKEN ÖDEMELERİ NEREYE YAPILABİLİR?

Trafik cezalarının ödenmesi için e-Devlet ve PTT tarafından geliştirilen hizmet sistemleri devreye sokulmuştur. İnternet üzerinde kolaylıkla yapılabilen ödeme sırasında kredi kartı kullanılırken; anlaşmalı banka ile PTT şubelerinden veya Vergi Dairelerinden nakit olarak ödeme yapılabilir. Kredi kartı ile yapılacak olan ödemelerde 02:00-22:00 saatleri arasında ödeme yapılmasına imkan verilir.

  • e-Devlet kapısını kullanarak ödeme yapabilmek için vatandaşların Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan "Beyanla Trafik Para Cezası Ödeme" veya "Ceza Sorgulama" sayfasını ziyaret etmesi gerekir.

  • PTT üzerinden trafik cezalarının ödenmesi için ilk adımda gerçek kişi veya tüzel kişi bilgilerinin girilmesi şarttır. Gerçek kişi seçeneğinin belirlenmesi durumunda; plaka numarası ve T.C kimlik numarası ile trafik cezası sorgulanır. Tüzel kişi seçeneğinde ise plaka numarası ve vergi kimlik numarası girilir. Sonrasında ödeme seçeneklerine geçilir.

  • -Kredi kartıyla ödeme yapmak için son adım ise anlaşmalı olan bankaların mobil veya internet bankacılığı uygulamalarının tercih edilmesidir. Anlaşmalı olan bankalar arasında; Akbank, Garanti Bankası, Halkbank, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi, HSBC, Finansbank, Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), Vakıfbak, Ziraat Bankası, Denizbank ve Türkiye Finans yer alır.

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Anahtar Kelimeler:
trafik, ceza,

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