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Trafik sigortası zammı ne kadar? Trafik sigortası zammı ne zaman yürürlüğe girecek?

13.08.2022 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik sigortası zam oranı araç sahibi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Zorunlu trafik sigortası azami prim oranlarında artış olacağı tahmin edilirken, hasarsızlık prim indirim oranlarında ise düşüş meydana geldi. Peki trafik sigortası zammı ne kadar? Trafik sigortası zammı ne zaman yürürlüğe girecek? İşte merak edilenler...

Trafik sigortası zammı ne kadar? Trafik sigortası zammı ne zaman yürürlüğe girecek?

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan ve karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tarife uygulama esasları hakkında yönetmelikte değişiklikler yapan yönetmelik bunun yanı sıra zorunlu trafik sigortası azami prim oranlarında artış öngörülürken, hasarsızlık prim indirim oranları ise düşürüldü.

TRAFİK SİGORTASI ZAMMI NE KADAR OLDU?

Yönetmeliğin geçici 11. maddesinde yapılan değişiklikle, azami prim tutarları, bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden 2022 yılı Eylül ayından itibaren aylık azami yüzde 4.75 artırılacak. Eylül ayı başından itibaren geçerli olmak üzere azami primler; Ağustos ayında uygulanan araç grubu bazında 4. basamak azami primlerine; taksi, minibüs, koltuk adedine göre otobüsler, kamyon ve çekici araç gruplarında yüzde 10, diğer araç gruplarında yüzde 20 eklenerek uygulanacak.

SEDDK bu kapsamda araç grubu kullanım türüne göre uygulanacak azami prim artırım tablosunu uygulamaya koydu. Tabloya göre otomobil, kamyonet, motosiklet, traktör, minibüs, kamyon, otobüs, taksi ve özel amaçlı araçlar için özel kullanım azami prim artırım oranı sıfır olarak belirtilirken tüzel kullanım azami prim artırım oranı; otomobil ve kamyonette &20'ye, motosiklette yüzde 25'e kadar çıkabilecek.

Tablo kapsamında ayrıca, özel kullanım azami prim artırım oranı; çekiciler için yüzde 2.50, iş makineleri için yüzde 7.50, römorklar için yüzde 25.00, tankerler için de yüzde 10.00 olarak tespit edildi. Tüzel kullanım azami prim artırım oranları; minibüs, otobüs, özel amaçlı araç ve tarım makineleri için yüzde 2.50 kamyon ve çekiciler için yüzde 5.00 olarak uygulanabilecek. Düzenlemeler 1 Eylül'de yürürlüğe girecek.

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Anahtar Kelimeler:
Zam trafik sigortası
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