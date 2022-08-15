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Trafik sigortasında herkesi şaşırtan veri: 5,1 milyon araç yollarda sigortasız dolaşıyor

15.08.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye yollarında bulunan 14 milyon otomobilin 905 bin 382’sinde trafik sigortası bulunmuyor. Sayısı 4 milyona ulaşan motosiklet ise listenin zirvesine yerleşti. Buna göre motosikletlerin yüzde 65’i yollarda sigortasız dolaştığı belirlendi. 267 bin 328 araç sayısına oranla zorunlu trafik sigortasının en az olduğu il yüzde 39,74’le Şanlurfa, 224 bin 576 aracın bulunduğu ve yüzde 90,37 zorunlu trafik sigortası oranına sahip Trabzon ise en yüksek il oldu.

Trafik sigortasında herkesi şaşırtan veri: 5,1 milyon araç yollarda sigortasız dolaşıyor

Geçtiğimiz yıl 16 milyar lira trafik kazası tazminatı ödeyen sigortacılık sektörünün, tartışılan poliçe primlerinin Türkiye geneli verileri şaşırttı. 10 milyar liraya yakın kısmının yedek parça ve servis işçiliğini kapsadığı tazminatların 6 milyar lirası ise zarar gören insanlara ödenen tazminatlar oluşturdu. Bu yılın ilk 6 aylık verilerine göre, 25 milyon aracın 5,1 milyonunda zorunlu trafik sigortası bulunmuyor. Ocak-ağustos dönemi itibarıyla ise araç başına üretilen prim değeri 1.430 lira oldu.

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MOTOSİKLET ZİRVENİN SAHİBİ

Sigortasız araç sayısına bakıldığında en yüksek grup motosiklette. 3 milyon 919 bin 99 motosikletin kayıtlı bulunduğu trafikte, 2 milyon 568 bin 547’sinin zorunlu trafik sigortası bulunmuyor. Motosikletin ardından oran olarak sigorta yaptırmayan ikinci araç türü ise yüzde 41,28’le traktörler. Türkiye’de kayıtlı bulunan 2 milyon 54 bin 920 traktörün 848 bin 273’ünde sigorta yok. En yoğun olarak kullanılan binek otomobilde ise bu oran yüzde 6,48. Türkiye yollarında bulunan 14 milyon otomobilin 905 bin 382’sinde trafik sigortası bulunmuyor.

Türkiye toplamında ise 25 milyon 731 bin 750 aracın 5 milyon 152 bin 150 adedi zorunlu trafik sigortası yapılmadan yollarda dolaşıyor. Motosiklet ve traktördeki sigortasız aracın sebebi olarak denetimsizlik gösteriliyor.

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ZORUNLU TRAFİK SİGORTASININ EN AZ VE EN ÇOK OLDUĞU İLLER

Türkiye’de en fazla nüfusa sahip şehirler incelendiğinde İstanbul’a kayıtlı 4 milyon 800 bin 745 adet aracın yüzde 12,11’i sigortasız olarak verilere yansıdı. Ankara’da 2 milyon 329 bin 317 araçta yüzde 10,54, İzmir’de ise 1 milyon 607 bin 581 aracın yüzde 21,37’sinin sigortasız olduğu anlaşıldı. 267 bin 328 araç sayısına oranla zorunlu trafik sigortasının en az olduğu il yüzde 39,74’le Şanlıurfa olarak belirlendi. 224 bin 576 aracın bulunduğu ve yüzde 90,37 zorunlu trafik sigortası oranına sahip Trabzon ise en yüksek il olarak kayda geçti.

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8 AYDA 20,4 MİLYAR LİRALIK PRİM

Sigortacılık sektörünün prim üretimine bakıldığında ise bu yılın ilk 8 ayında 15 milyon 366 bin 158 aracın zorunlu trafik sigortası yaptırmasıyla 20 milyar 498 milyon 456 bin lira toplandı. Geçtiğimiz yılların aynı dönemine bakıldığında araç başına 2020’de ortalama 651 lira prim üreten sigortacılık sektörü, 2021’de 707 lira, bu yıl ise 1430 lira prim üretti. (YENİŞAFAK)


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Anahtar Kelimeler:
trafik sigortası
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