Trafik sigortasında hesap değişti: Kimisi 7 bin 500 TL ödeyecek kimisi 45 bin TL

Zorunlu trafik sigortası bedelleri, her ay otomatik olarak hesaplanıyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), ocak ayına ilişkin azami prim tutarlarını açıkladı. Sürücüler için kritik olan trafik sigortasını yaptırmayanların tespiti durumunda trafikten menediliyor.

YÜZDE 33 ZAM

SEDDK tarafından açıklanan yeni tutarlara göre ise yeni prim tutarları belli oldu. Tüm araç gruplarında teminat limitleri yüzde 33 artırıldı. Otomobil araç grubunda 2026 yılı teminat limitleri yüzde 33 artarak araç başına maddi 400 bin TL, mağdur başına bedeli 3 milyon 600 bin TL'ye yükseltildi.

Uzmanlar, önümüzdeki aylarda kasko ve trafik sigortası fiyatlarında yüzde 30’a varan artış beklendiğini ifade ediyor.

SİSTEM DEĞİŞTİ!

Trafik sigortasındaki yeni düzenleme ile beraber sürücülerin hasarsızlık basamağı artık sürücünün kendisine bağlı olacak. Buna göre, iyi sürücüler ikinci araçlarını da mevcut indirim basamağından sigortalatabilecek, böylece indirimli trafik sigortası ödemeye devam edecek.

İYİ SÜRÜCÜ İLE KÖTÜ SÜRÜCÜ ARASINDAKİ MAKAS AÇILDI

Yeni bir araç satın alan veya 4’üncü basamakta yer alan ortalama bir hususi otomobil için İstanbul’da trafik sigortası tutarı 15 bin 160 TL oldu.

5 yıl üst üste kaza yapmayan ve 8’inci basamakta yer alan indirimli sürücünün trafik sigortası tutarı 7 bin 580 TL iken, üst üste kaza yapıp 0’ıncı basamağa düşen bir sürücünün ödeyeceği trafik sigortası primi ise 45 bin 479 TL oldu.

Böylelikle iyi sürücü ile kötü sürücü arasında 37 bin 900 TL’ye varan fiyat farkı çıktı.

ANKARA’DA TRAFİĞE ÇIKMANIN BEDELİ

Ankara için yeni bir araç alan ve 4’üncü basamakta yer alan sürücünün ödeyeceği ocak ayı prim tutarı 14 bin 731TL oldu.

5 yıl üst üste kaza yapmayarak 8’inci basamağa yükselen hasarsız bir sürücünün ödeyeceği trafik sigortası primi 7 bin 365 TL olurken, üst üste kaza yapan sıfırıncı basamaktaki kötü bir sürücünün ödeyeceği trafik sigortası tutarı 44 bin 192 TL’ye ulaştı.



İZMİR'DE TRAFİĞE ÇIKMANIN BEDELİ

İzmir’de 4’üncü basamakta trafik sigortası bedeli 14 bin 302 TL olurken, 8’inci basamakta yer alan hasarsız bir sürücünün ödeyeceği tutar 7 bin 151 TL’ye kadar gerilerken, sıfırıncı basamaktaki bir kötü sürücünün ödeyeceği trafik sigortası bedeli 42 bin 905 TL’ye kadar yükseliyor.