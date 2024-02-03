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Trafik sigortasında yeni dönem! 19 Ocak’ta devreye alınıyor: Trafik Teklif Platformu ile 10 dakikada poliçe teklifi

03.02.2024 11:38 | Son Güncelleme:
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Trafik sigortası için yeni bir sistem geliştirildi. Trafik Teklif Platformu ile trafik sigortası poliçe tekliflerinde yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bu sistem ile 10 dakika içinde teklif alınabilecek. SDDK tarafından yayımlanan genelge 19 Şubat’ta yürürlüğe girecek.

Trafik sigortasında yeni dönem! 19 Ocak’ta devreye alınıyor: Trafik Teklif Platformu ile 10 dakikada poliçe teklifi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), trafik sigortasındaki arz sorununu çözmek ve sigortalıların mağduriyet yaşamasını önlemek amacıyla Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi nezdinde kurulan Trafik Teklif Platformu’nun çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla bir genelge yayınladı. Platforma üyelik, aracılık sözleşmesi, teklif verilmesi ve poliçe düzenlenmesine ilişkin maddelerin yer aldığı genelge 19 Şubat 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

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ŞİRKETLER İÇİN PLATFORMA ÜYELİK ZORUNLU

SEDDK’dan yapılan açıklamada, genelge ile kurulan Sigorta Aracıları İçin Teklif Platformu'nun, sigorta aracıları (acente ve broker) tarafından sigorta şirketlerinden karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası için teklif alınması ve söz konusu teklifle şirket ekranlarından poliçe düzenlenmesi için Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) nezdinde kurulan bilişim temelli bir platform olduğu kaydedildi.

Açıklamada "Şirketler için Platforma üyelik zorunludur. Aracılar için Platforma üyelik isteğe bağlı olup aracılar tarafından üyelik ücreti ödenecektir. Şirkete olan aracı komisyon borcunu veya SBM’ye Platform üyelik ücretini ödemeyen aracının üyeliği askıya alınır. Platformda iki çeşit aracılık ilişkisi mümkündür. Birincisi, mevcut durumda kurulmuş olan aracılık ilişkileri, ikincisi ise münhasıran Platform üzerinden poliçe üretilmesi için Platform Aracılık Sözleşmesi ile kurulabilecek aracılık ilişkisidir" değerlendirmesi yapıldı.

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10 DAKİKADA TEKLİF ALINACAK

Platform Aracılık Sözleşmesi kurulmasının her iki taraf için isteğe bağlı olduğu, sözleşmenin kurulması ve sonlanmasına ilişkin işlemler genel hükümlere tabi bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlara dikkat çekildi:

"Platform Aracılık Sözleşmesinin kurulmasında; teminat mektubu sunulması ya da kefalet sigortası istenemez. Sadece bir sigorta şirketi ile çalışılması gerektiğine ilişkin sınırlama konulamaz. Portföy hakkına zarar verecek herhangi bir düzenleme yapılamaz. Platformun çalışma sistematiği iki faza ayrılmıştır. Birinci fazda sigorta aracılarının hâlihazırda anlaşması olan sigorta şirketlerinden 10 dakikalık süre içinde teklif alacaktır. Söz konusu şirketler tarafından verilecek teklif numaraları üzerinden şirket ekranlarından poliçe tanzim edilecektir."

OTOMOBİL TRAFİK (8)

Süresi içinde birinci fazdaki şirketlerden teklif alınamaması durumunda Platform Aracılık Sözleşmesi kapsamında aracılık ilişkisi kurulan diğer sigorta şirketlerinden teklif alınabilecek olan ikinci faza geçileceği belirtilen açıklamada, "Bu fazda da 10 dakika içinde söz konusu şirketler tarafından teklif verilecek ve bu teklif numaraları üzerinden şirket ekranlarından poliçe tanzim edilecektir. Sigorta şirketleri, Platform üzerinden verilen teklifler ile düzenlenecek poliçelerin prim tahsilatına (taksit sayısı vb.) ilişkin olarak Platform haricinde düzenlenen poliçelere kıyasla zorlaştırıcı koşullar belirleyemeyecektir. Şirketler tarafından teklif verilmemesi ve verilen teklif ile gün sonuna kadar poliçe tanzim edilmemesi poliçe düzenlemekten kaçınma hali olarak kabul edilecektir" bilgisi verildi.

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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trafik sigortası
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