Trafik sigortasında yeni dönem: Primler ocak ayında sil baştan değişiyor!

Araç sahipleri dikkat! 1 Ocak'tan itibaren trafik sigortası primlerinde önemli değişiklikler yürürlüğe giriyor. Hasarsız sürücüler ödüllendirilirken, riskli sürücüler için primler 290 bin TL'yi aşıyor.

Araç sahipleri için önemli bir haber! 1 Ocak 2026 itibarıyla trafik sigortası primlerinde yeni bir dönem başlıyor. Sigorta Bilgi Merkezi tarafından her ay düzenli olarak güncellenen azami prim tutarları, yeni yılda önemli değişiklikler gösterecek. Zorunlu trafik sigortası, araç sahiplerinin yasal olarak yaptırmak zorunda olduğu bir sigorta türü olup, sigortasız araçların trafiğe çıkması yasaktır. Yeni düzenlemelerle birlikte, prim hesaplama yöntemlerinde ve risk değerlendirme kriterlerinde değişiklikler yapıldı.

Hasarsız Sürücüler Ödüllendirilecek, Riskli Sürücüler Daha Fazla Ödeyecek

Yeni dönemde, trafik kazası yapmamış ve hasarsızlık indirimine sahip sürücüler, daha düşük primlerle sigorta yaptırma imkanına sahip olacak. Bu, hasarsız sürücüleri teşvik etmeyi ve trafik güvenliğini artırmayı amaçlayan bir uygulama. Ancak, sık sık kaza yapan veya riskli sürüş davranışları sergileyen sürücüler ise daha yüksek primler ödemek zorunda kalacak. Primler, sürücünün risk grubuna göre belirlenirken, risk seviyesi arttıkça ödenecek tutar da katlanacak.

Şehirler Arası Farklılıklar ve Ticari Araçlar

Primler, sadece sürücünün risk grubuna göre değil, aynı zamanda aracın türüne ve bulunduğu şehre göre de değişiklik gösteriyor. Örneğin, İstanbul'da otomobilini 4. basamaktan sigortalatmak isteyen bir sürücü için taban ücret 15 bin 60 TL olarak belirlendi. Risk seviyesi yükseldikçe, 0. basamakta olan bir sürücünün ödeyeceği prim 45 bin 181 TL'ye kadar çıkabiliyor. En düşük risk grubundaki 8. basamak sürücüsünün primi ise 7 bin 530 TL olarak belirlendi. Ankara ve İzmir'de de benzer şekilde, primler risk grubuna göre farklılık gösteriyor.

Ticari taksiler de yeni düzenlemeden etkilenen gruplar arasında yer alıyor. İstanbul'da bir taksinin 0. basamak primi 121 bin 397 TL'ye yükselirken, düşük risk grubunda bu tutar 20 bin 233 TL olarak hesaplandı. Ankara ve İzmir'de de taksi primleri benzer şekilde yüksek seviyelerde seyrediyor. Şehirler arası otobüsler için de primlerde önemli artışlar bekleniyor. Hatta bazı otobüs firmaları için yıllık sigorta primleri 290 bin TL'yi aşabiliyor.

1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek olan yeni trafik sigortası düzenlemeleri, araç sahipleri için önemli değişiklikler getiriyor. Hasarsız sürücülerin ödüllendirilmesi ve riskli sürücülerin daha fazla prim ödemesi, trafik güvenliğini artırmayı hedefliyor. Ancak, primlerdeki artışlar özellikle ticari araç sahipleri için önemli bir mali yük oluşturabilir. Araç sahiplerinin, yeni düzenlemeleri dikkatlice inceleyerek, kendi durumlarına uygun sigorta poliçelerini seçmeleri önem taşıyor.