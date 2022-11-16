Trafik sigortasında yeni düzenleme! Bunu yapana yüzde 200 zam, yapmayana yüzde 50 indirim

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından zorunlu trafik sigortaları için düzenleme yapıldı. Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Akif Eroğlu yeni yol haritasını açıkladı. İşte trafik sigortasıyla ilgili düzenlemenin detayları...

TRAFİK SİGORTASINDA 'DİNAMİK BASAMAK' YÖNTEMİ

Bugünden sonra dinamik basamak yöntemini uygulayacaklarını anlatan Eroğlu, "Mevcut 7 basamaklı sistem mevcut sorunları çözmüyor. Bu yüzden 0 çok riskli sürücüler ve 8 çok iyi sürücüler basamağı getiriyoruz. 5 yıl kaza yapmayan sürücüler 8'inci basamağa yüzde 50 indirim. Sıfırınca basamakta bulunanlara yüzde 200 zam gelecek.Her basmağı kendi içinde değerlendireceğiz. Bunu yaparken eğer trafik sigortasını yapmayan sigorta şirketine de ciddi yaptırımlar getireceğiz " diye konuştu.

EN RİSKLİYE YÜZDE 200 ZAM

Buna 2 kategori daha eklenecek. En düşük basamakta "çok riskli sürücüler" yer alacak ve poliçelerine yüzde 200 zam yapılacak.

YÜZDE 50 İNDİRİM

Kaza yapmayan sürücüler için ise en üstte "çok iyi sürücüler" basamağı açılacak. Bu sürücülerin poliçelerinde ise yüzde 50 indirime gidilecek



