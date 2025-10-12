FİNANS

Trafikte bunu yapan yandı! Ehliyetinizden olabilirsiniz: Yeni yasa öncesi tepki çeken görüntüleri paylaşarak duyurdu

İstanbul'da hem trafiği aksatan hem de can güvenliğini tehlikeye atan görüntülere ceza geliyor. Bir düğün konvoyunun görüntülerini paylaşan Bakan Ali Yerlikaya görüntülerdeki 10 araç sürücüsünün yakalanıp işlem yapıldığını duyurdu. Yeni trafik kanununa göre Düğün, asker uğurlama gibi gerekçelerle konvoy yaparak yol kapatanlar en az 60 gün boyunca ehliyetinden olacak, araçları da trafikten men edilecek.

Hazar Gönüllü

Trafiği en çok karıştıran görüntüler düğün, asker uğurlama konvoyu gibi durumlarda geliyor. İstanbul'da düğün konvoyu yaparak yolu kapatanların görüntüsü tepki toplamıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya görüntülerdeki sürücüler hakkında yapılan işlemi açıklarken yeni yasayla bu görüntülere neden olanların ehliyetlerine el konacağını duyurdu.

"BU GÖRÜNTÜLER BİZE YAKIŞMIYOR"

Yerlikaya, İstanbul Sultanbeyli'de çekilen düğün konvoyu görüntülerini “Bu Görüntüler Bize Yakışmıyor” notuyla paylaşarak "Bir çiftin en mutlu günü ama trafik kuralları hiçe sayılmış. Uzun araç kuyrukları, yakılan meşaleler, gürültü…" yazdı. Yerlikaya paylaşımına şöyle devam etti:

"HASTANEYE YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILAN CANLAR, EVİNE, İŞİNE VARMAYA ÇALIŞANLAR VAR"

"Ambulansla hastaneye yetiştirilmeye çalışılan canlar var trafikte. Evine, işine varmaya çalışanlar var. O yüzden hep diyoruz ki: Caydırıcılık ilkesi trafik kültürünün yerleşmesinde olmazsa olmaz…

"ELBETTE CEZASIZ KALMADILAR"

Bu görüntüde yer alanlar, düğün konvoyu yapanlar elbette cezasız kalmadı. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu 10 araç sürücüsü yakalandı. Hakkında “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek” suçundan adli işlem başlatıldı.

BUNU YAPANLAR TRAFİKTEN MEN EDİLECEK

Yeni trafik kanunu teklifine göre:
Düğün, asker uğurlama gibi gerekçelerle konvoy yaparak yol kapatanların,

  • Sürücü belgesini 60 gün geri alacağız,
  • Araçlarını da 60 gün trafikten men edeceğiz.

Eğer bu ihlal köprü, tünel, viyadük ve otoyollarda yapılırsa;

  • Sürücü belgesini 120 gün geri alacağız,
  • Araçlarını da 120 gün trafikten men edeceğiz.

"TRAFİK KAZALARI SADECE BİREYSEL DEĞİL, AYNI ZAMANDA TOPLUMSAL BİR SORUN"

Toplumdaki bireylerin kazalardan, doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenme olasılığı göz önünde bulundurulduğunda trafik kazaları; sadece bireysel bir sorun değil, aynı zamanda toplumsal bir sorundur. Çünkü trafik, yalnızca taşıtların akışı değil, toplumun davranışlarının, değerlerinin ve birbirine duyduğu saygının da görünür olduğu kamusal bir alandır. Bu caydırıcı kurallar ve sıkı denetimlerle birlikte yapılan ihlallerin ne kadar düştüğünü hep birlikte göreceğiz."

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

