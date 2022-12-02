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Trafikte bunu yapan yandı! Kimse onları fark etmiyor ama... yarım saatte 27 bin TL'lik ceza kesildi

02.12.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafikte hız sınırını aşan sürücülere yönelik denetimler tam gaz devam ediyor. Özellikle sicil gezici radarlar, yolda hız limitini aşan sürücüleri affetmiyor. İstanbul'da hız sınırını aşan araçları tek tek tespit eden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne sivil ekipler yarım saatte toplam 38 araca tam 27 bin TL ceza kesti.

Trafikte bunu yapan yandı! Kimse onları fark etmiyor ama... yarım saatte 27 bin TL'lik ceza kesildi

Trafikte kural ihlali yapan ve diğer araçları tehlikeye atarak hız sınırını aşan sürücülere yönelik denetimler devam ediyor. Yollarda güvenliği sağlamak için 24 saat mesai yapan polis ekipleri, kurallara uymayanları affetmiyor. Trafik ekipleri; gerek sabit radarlar ve EDS'lerle gerekse de trafikte seyir halindeki sivil mobil radarlar ile hız ihlallerini tek tek tespit ediyor.

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YARIM SAATTE 27 BİN LİRALIK CEZA KESİLDİ

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil ekipler de trafikte kural ihlali yapan sürücülere tam anlamıyla göz açtırmıyor. Gezici radarlar, hız limitlerini aşan araçları tek tek tespit ederken, sadece yarım saatte toplam 38 araca 27 bin liralık ceza kesildi.

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TRAFİK CEZASI 1820 TL'Yİ BULUYOR

Haber Global'de yer alan habere göre; gezici radardan habersiz sürücüler gaza yüklendiklerine pişman oldu. Hız limitlerini aşanlar kamera ile kaydedilirken, hız yükseldikçe ceza tutarı da arttı. Aşılan limite göre 1820 TL'yi bulan cezalar kesildi.

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