FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Trafikte hız kuralları sil baştan! '9 kademeli ceza sistemi'

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilip yürürlüğe giren Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikle trafikte hız ihlallerine yönelik cezalar yeniden düzenlendi. Yerleşim yeri içi ve dışı ayrımı getirilirken, yüzdelik ceza sistemi kaldırılarak 9 kademeli yeni ceza sistemi uygulanmaya başlandı. Hız sınırını 66 km/saat ve üzeri aşanlara 30 bin TL ceza ve ehliyete el koyma uygulanabilecek. İşte detaylar...

Trafikte hız kuralları sil baştan! '9 kademeli ceza sistemi'
Cansu Çamcı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile trafikte hız ihlallerine yönelik yaptırımlar yeniden düzenlendi.

Yeni düzenlemeyle birlikte hız denetimleri ve ceza uygulamalarında farklı bir sisteme geçildi. Daha önce hız sınırının aşılma oranına göre uygulanan yüzdelik ceza sistemi kaldırıldı ve yerine aşılan kilometre değerine göre belirlenen 9 kademeli ceza sistemi getirildi.

Trafikte hız kuralları sil baştan! 9 kademeli ceza sistemi 1

HIZ KURALLARI İKİ KATEGORİYE AYRILDI!

Yeni düzenlemeyle hız kuralları, "yerleşim yeri içi" ve "yerleşim yeri dışı" olmak üzere iki ayrı kategoride değerlendirilecek.

Yerleşim yeri içinde hız sınırını:

6-10 km/saat aşanlara: 2 bin TL
11-15 km/saat aşanlara: 4 bin TL
16-20 km/saat aşanlara: 6 bin TL
21-25 km/saat aşanlara: 8 bin TL
26-35 km/saat aşanlara: 12 bin TL
36-45 km/saat aşanlara: 15 bin TL
46-55 km/saat aşanlara: 20 bin TL
56-65 km/saat aşanlara: 25 bin TL
66 km/saat ve üzeri aşanlara: 30 bin TL idari para cezası uygulanacak.

Trafikte hız kuralları sil baştan! 9 kademeli ceza sistemi 2

Yerleşim yeri dışında hız sınırını:

11-15 km/saat aşanlara: 2 bin TL
16-20 km/saat aşanlara: 4 bin TL
21-25 km/saat aşanlara: 6 bin TL
26-30 km/saat aşanlara: 8 bin TL
31-40 km/saat aşanlara: 12 bin TL
41-50 km/saat aşanlara: 15 bin TL
51-60 km/saat aşanlara: 20 bin TL
61-70 km/saat aşanlara: 25 bin TL
71 km/saat ve üzeri aşanlara: 30 bin TL idari para cezası verilecek.

HIZ İHLALİ BAŞLANGIÇ DEĞERLERİ BELİRLENDİ!

Düzenlemeye göre, yerleşim yeri içinde hız sınırı:

50 km/saat olan yollarda 56 km/saat,
70 km/saat olan yollarda 76 km/saat,
82 km/saat olan yollarda 88 km/saat hızla seyredilmesi ihlal başlangıcı olarak kabul edilecek.

Yerleşim yeri dışında ise:

90 km/saat olan yollarda 101 km/saat,
110 km/saat olan yollarda 121 km/saat,
130 km/saat olan yollarda 141 km/saat hız ihlali başlangıcı sayılacak.

EHLİYETE EL KOYMA CEZALARI DA UYGULANACAK

Yeni sistemde bazı hız ihlallerinde sürücü belgelerine el konulması da öngörülüyor.

Yerleşim yeri içinde hız sınırını:
46-55 km/saat aşanların ehliyetine 30 gün,
56-65 km/saat aşanların ehliyetine 60 gün,
66 km/saatten fazla aşanların ehliyetine 90 gün süreyle el konulacak.

Yerleşim yeri dışında ise:
51-60 km/saat aşanların ehliyetine 30 gün,
61-70 km/saat aşanların ehliyetine 60 gün,
71 km/saatten fazla aşanların ehliyetine 90 gün süreyle el konulacak.

Trafikte hız kuralları sil baştan! 9 kademeli ceza sistemi 3

EHLİYET İADESİ İÇİN YENİ ŞARTLAR

Alınan sürücü belgelerinin iade edilebilmesi için verilen idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması gerekecek. Ayrıca son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde 5’inci kez ehliyetine el konulan sürücüler, psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri muayenesinden geçirilmeden ehliyetlerini geri alamayacak.

RADAR TESPİT CİHAZLARINA AĞIR CEZA

Düzenlemeye göre hız sınırlarının aşılıp aşılmadığını tespit eden cihazların yerini belirleyen veya sürücüyü uyaran cihazların üretimi, ithali ve araçlarda bulundurulması yasak olacak.

Trafikte hız kuralları sil baştan! 9 kademeli ceza sistemi 4

Bu cihazları imal ve ithal edenlere 370 bin TL, araçlarında bulunduranlara ise 185 bin TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca söz konusu cihazlara el konularak mülkiyetlerinin kamuya geçirilmesine karar verilecek.

Söz konusu düzenlemeyi içeren Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 27 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treni raylara indi! Yol testleri başladıTürkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treni raylara indi! Yol testleri başladı
Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor!Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
trafik hız sınırı kurallarına
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran o liderleri açı açık uyardı: "Acımayız!"

İran o liderleri açı açık uyardı: "Acımayız!"

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

'Ölümüm duyulacak' dediği söylenmişti! Son hali ortaya çıktı

'Ölümüm duyulacak' dediği söylenmişti! Son hali ortaya çıktı

Vergi kaçakçılığında o sektör birinci oldu!

Vergi kaçakçılığında o sektör birinci oldu!

Cezayı duyan koştu! 140 bin TL'lik plaka kuyruğu

Cezayı duyan koştu! 140 bin TL'lik plaka kuyruğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.