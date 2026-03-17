Trafikte hız sınırını aşanlara kademeli ceza: Limitler değişti, şehir içinde 5 km, şehir dışında 10 km detayına dikkat!

Bayram için yola çıkacak sürücüleri ilgilendiren haber geldi. Trafikte hız limitleri değişti, belirlenen limitleri yüzde 10 aşma toleransı da kaldırıldı. Yeni düzenleme ile artık ceza sınırı şehir içinde 5, şehirlerarası yollarda 10 km olarak belirlendi. Yani artık belirlenen hız sınırını yerine göre 5 ya da 10 km aşan sürücüye ceza uygulanacak. Cezalarsa ihlalin büyüklüğüne göre kademeli olarak artacak.

Devrim Karadağ

Ramazan Bayramı öncesi trafik cezaları değişti. Yeni Trafik Kanunu ile birlikte trafikte hız sınırları güncellendi, hız limitlerini aşma toleransı kaldırıldı. Yeni düzenleme ile artık mevcut hız sınırı kuralını yüzde 10 aşma toleransı olmayacak. Bunun yerine şehir içinde 5 km, şehir dışında 10 km aşma payı verilecek. Bu sınırları da aşanlara ise kademeli ceza yazılacak. İşte tüm detaylar...

ŞEHİR DIŞINDA 10 KM DETAYI

Bayram için yola çıkacaklar uyarılar peş peşe gelirken; otoyollardaki radarların tatilde de aktif olacağı belirtildi. Hız limitleri otomobiller için şehirlerarası çift yönlü yollarda 90, bölünmüş yollarda isa 110 km. Sürücüler bu sınırları ise artık en fazla 10 km aşabilir.

Örneğin; 150 km hız sınırı olan bir yolda eski uygulamada en fazla 165 km hız yapılabilirken; yeni uygulama ile artık en fazla 160 km hız yapılabilecek.

100 km hız sınırı olan şehirlerarası bir yolculukta 110 km hızla gidilebilirken, hızı 111 km olana ceza uygulanacak.

ŞEHİR İÇİNDE İSE TOLERANS 5 KM

Düzenlemeye göre şehir içinde 50 km olan hız sınırı en fazla 55 olabilir. 56 km'den itibaren ceza yazılacak.

CEZALAR KADEMELİ OLARAK ARTACAK

ATV'nin haberine göe; Cezalarsa ihlalin büyüklüğüne göre kademeli olarak artacak.

31-40 km aşanlara 12 bin TL, 41-50 km aşanlara 15 bin TL, 51-60 bin km aşanlara 25 bin TL, 67-70 km aşanlara 25 bin TL ceza gelecek.

Hız limiti iki katına varan oranda ihlal edilirse sürücü geçici olarak ehliyetinden de olacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trafik cezalarına tepkiler gündemde... Erdoğan'a aktarılacak Trafik cezalarına tepkiler gündemde... Erdoğan'a aktarılacak

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
95’ten fazla ülkede faaliyetteydi: İflas haberi geldi!95’ten fazla ülkede faaliyetteydi: İflas haberi geldi!
Bayramda çalışacaklar dikkat: Ne kadar kazanılacak? İsa Karakaş hesapladıBayramda çalışacaklar dikkat: Ne kadar kazanılacak? İsa Karakaş hesapladı
En Çok Okunan Haberler
Irak'ın en büyük petrol sahasına saldırı! Panikle kaçıştılar

Irak'ın en büyük petrol sahasına saldırı! Panikle kaçıştılar

Savaşla ilgili tarih verdiler: "En az..."

Savaşla ilgili tarih verdiler: "En az..."

Galatasaray'a İngiltere'den kötü haber! Efsaneler 17'lik harika çocuğa çıldırdı: "Aslan'a karşı kesin 11 oynamalı..."

Galatasaray'a İngiltere'den kötü haber! Efsaneler 17'lik harika çocuğa çıldırdı: "Aslan'a karşı kesin 11 oynamalı..."

3 yıl sonra geri döndü! 24 saatte servet kazandı

3 yıl sonra geri döndü! 24 saatte servet kazandı

İşte çeyrek altın fiyatı: 16 Mart altın fiyatları

İşte çeyrek altın fiyatı: 16 Mart altın fiyatları

Çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

