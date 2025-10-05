Trakya'dan 9 ayda 1,6 milyar dolarlık ihracat yapıldı

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, Trakya'da 2024'te 1 milyar 664 milyon 74 bin 670 dolar olan 9 aylık dış satım, bu sene aynı dönemde 1 milyar 680 milyon 357 bin 350 dolara ulaştı.

İhracat geçen yılın aynı dönemine göre Tekirdağ ve Edirne'de artarken, Kırklareli'nde düştü.

3 İL ARASINDA EN FAZLA İHRACAT TEKİRDAĞ'DAN

Tekirdağ'dan ocak-eylül döneminde 1 milyar 496 milyon 637 bin 540, Kırklareli'nden 105 milyon 431 bin 840 dolar, Edirne'den ise 78 milyon 287 bin 970 dolar dış satım gerçekleştirildi.

Trakya, sektörel bazda demir ve hububat ile ön plana çıktı.

Lojistik açıdan deniz, kara ve demir yolu taşımacılığında avantaj sağlayan Tekirdağ'da, 9 aylık dönemde en çok ihracat demir ve demir dışı metaller sektöründe yapıldı.

Kırklareli ve Edirne ise tarımsal üretimde daha fazla imkana sahip olmanın avantajını kullanarak, bereketli topraklarında yetiştirilen hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörlerinde ön planda yer aldı.

Tekirdağ'dan en çok ihracat Almanya, ABD ve Sırbistan'a, Kırklareli'nden Almanya, Bulgaristan ve ABD'ye, Edirne'den Bosna-Hersek, Bulgaristan ve Yunanistan'a yapıldı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır