Trakya'dan geçen ay 332,7 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da temmuz ayında 332 milyon 681 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) genel ticaret sistemine göre temmuz ayına ait dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

Bölgede en çok ihracat 293 milyon 405 bin dolar ile Tekirdağ'dan gerçekleştirildi.

Kırklareli 28 milyon 29 bin dolar ile ikinci sırada gelirken, 11 milyon 247 bin dolar ile Edirne üçüncü sırada yer aldı. Böylece 3 ilden yapılan toplam ihracat 332 milyon 681 bin dolar oldu.

Bölgenin aynı dönemdeki ithalatı ise 231 milyon 723 bin dolar olarak gerçekleşti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Trakya tüik
