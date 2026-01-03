FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Trakya gümrük kapılarından 2025'te 15 milyondan fazla yolcu geçti

Türkiye'den Avrupa'ya açılan Trakya'daki gümrük kapılarından geçen yıl 15 milyon 395 bin 535 yolcu geçti.

Trakya gümrük kapılarından 2025'te 15 milyondan fazla yolcu geçti

Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Edirne'deki Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala ve Pazarkule ile Kırklareli Dereköy sınır kapılarında geçen yıl yoğun yolcu trafiği yaşandı.

Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy ile Yunanistan'a açılan İpsala gümrük kapılarındaki yolcu trafiğinde, bir önceki yıla göre genel olarak önemli bir değişim görülmedi.

Ancak modernizasyon çalışmaları tamamlanan Pazarkule Gümrük Kapısı'ndan geçişler, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 17 arttı.

Trakya'daki gümrük kapılarından geçen yıl 7 milyon 731 bin 730 yolcu giriş, 7 milyon 663 bin 805 yolcu çıkış yaptı.

KAPIKULE EN YOĞUN GÜMRÜK KAPISI OLDU!

Dünyanın en büyük kara sınır kapılarından biri olan Kapıkule Gümrük Kapısı, 7 milyon 741 bin 225 yolcu girişi ve çıkışıyla Trakya'daki en hareketli gümrük noktası oldu.

Kapıkule'yi 2 milyon 982 bin 254 yolcu ile İpsala, 2 milyon 191 bin 376 yolcu ile Hamzabeyli, 1 milyon 440 bin 587 yolcu ile Dereköy ve 1 milyon 40 bin 93 yolcu ile Pazarkule gümrük kapıları izledi.

Gümrük kapılarından geçen yıl günlük ortalama 42 bin 180 yolcu geçiş yaptı.

ARAÇ GEÇİŞLERİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİM OLMADI!

Trakya'daki gümrük kapılarından giriş çıkış yapan binek araç sayısında da bir önceki yıla göre önemli bir değişim yaşanmadı.

Geçen yıl gümrük kapılarından toplam 3 milyon 901 bin 584 araç giriş çıkış yaptı. Gümrük kapılarını günlük ortalama 10 bin 689 araç kullandı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gümüşün getirisi geçen yıl altını geride bıraktıGümüşün getirisi geçen yıl altını geride bıraktı
5 Ocak'ta memur ve emeklinin maaş zammı belli olacak!5 Ocak'ta memur ve emeklinin maaş zammı belli olacak!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Avrupa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Kadıköy’de vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon

Kadıköy’de vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon

Bayern Münih'e önerilmişti! Alman devinden resmi Osimhen açıklaması

Bayern Münih'e önerilmişti! Alman devinden resmi Osimhen açıklaması

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Fragman bekleniyor

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Fragman bekleniyor

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.