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Trendyol Alışveriş Karnavalı gerçek mi? 10 bin cep telefonu hediye gönderiliyor mu?

23.11.2021 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Online alışveriş platformlarından Trendyol'un yolladığı Alışveriş Karnavalı kampanyasının gerçek olup olmadığı merak ediliyor. Trendyol'un gerçekten 10 bin cep telefonu hediye yollayıp yollamadığı araştırma konusu oldu. Peki Trendyol Alışveriş Karnavalı gerçek mi, sahte mi? İşte detaylar...

Trendyol Alışveriş Karnavalı gerçek mi? 10 bin cep telefonu hediye gönderiliyor mu?

Trendyol'un yolladığı Alışveriş Karnavalı kampanyasının gerçekliği merak ediliyor. Cep telefonlarına gelen bir mesajda Trendyol'un 10 bin cep telefonu hediye yollayacağı belirtiliyor. Peki Trendyol Alışveriş Karnavalı gerçek mi, sahte mi?

TRENDYOL ALIŞVERİŞ KARNAVALI GERÇEK Mİ?

'Trendyol' adı altında gönderilen ve Alışveriş Karvanalı mesajı ile 10.000 telefon hediyesi yazılı mesajın gerçek olup olmadığı araştırılıyor. Trendyol Türkiye ve dünyada milyonlarca kullanıcı olan bir alışveriş platformu olarak biliniyor. Yeni kampanyalarla kullanıcılarına indirimli alışveriş yapma imkanı sunan Trendyol’u bazı kişiler kötü düşünce ve emeller için de kullanabilmekte.

Yeni sayılan ama bilindik bir yolla kullanıcılara aşağıdakine benzer, özellikle whatsapp üzerinden bir mesaj gönderilmekte. Mesajda şu cümleler yer alıyor:

Trendyol Alışveriş Karnavalı
” 10.000 cep telefonunu hediye olarak gönderin, ilk gelen alır”

Söz konusu mesaj bir virüs içermektedir. Gelen mesaja asla tıklamamalı ve mesajın ulaştığı kişileri de tıklamamaları konusunda uyarmalısınız.

Yukarıdaki gibi bir çok kişiye bu tarz mesajlar gitmekte. İlk önce bakıldığında herhangi bir virüse benzer bir yanı yok gibi görünse de hemen altında bulunan linke tıkladığınız andan itibaren virüs olduğunu fark ediyorsunuz. Ancak artık geç olabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
trendyol
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