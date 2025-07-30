Trump bu kez gözünü Hindistan'a dikti: Ceza ödeyecekler!

ABD Başkanı Donald Trump, ekonomik yaptırımlarla ilgili bu kez Hindistan'ı hedef aldı. ABD Başkanı Trump, kişisel sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Unutmayın, Hindistan dostumuz olsa da, yıllar boyunca onlarla nispeten az ticaret yaptık çünkü gümrük vergileri dünya genelindeki en yüksek oranlardan biri ve parasal olmayan ticaret engelleri de diğer tüm ülkelerden çok daha katı ve rahatsız edici" dedi.

"BİR CEZA ÖDEYECEKLER"

Trump şöyle devam etti:

"Ayrıca, askeri teçhizatlarının büyük çoğunluğunu hep Rusya’dan satın aldılar ve şu anda Çin’le birlikte Rusya’nın en büyük enerji alıcısı konumundalar — üstelik herkes Rusya’nın Ukrayna'daki katliamı durdurmasını isterken! Bu nedenle Hindistan, 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 25 gümrük vergisi ve yukarıdaki nedenlerden dolayı bir ceza ödeyecek."

HAYAL KIRIKLIĞI OLABİLİR

Uzmanlar, uygulanacak herhangi bir yüzde 20 veya üzeri tarife oranı, Hindistan için bir hayal kırıklığı olabileceğini belirtiyor.

Gerekçe olarak da Hindistan'ın, Trump’ın Endonezya ve Filipinler’e teklif ettiği yüzde 19’luk orandan daha iyi bir anlaşma hedefliyordu.