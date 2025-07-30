FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Trump bu kez gözünü Hindistan'a dikti: Ceza ödeyecekler!

Göreve başladığından bu ayna Avrupa'dan Rusya'ya Çin'den Meksika'ya yönelik aldığı kararlarla piyasaları derinden etkileyen ABD Başkanı Donald Trump, şimdi de gözünü Hindistan'a dikti. Trump, 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 25 gümrük vergisi tarifesi uygulanacağını açıkladı.

Trump bu kez gözünü Hindistan'a dikti: Ceza ödeyecekler!
Devrim Karadağ

ABD Başkanı Donald Trump, ekonomik yaptırımlarla ilgili bu kez Hindistan'ı hedef aldı. ABD Başkanı Trump, kişisel sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Unutmayın, Hindistan dostumuz olsa da, yıllar boyunca onlarla nispeten az ticaret yaptık çünkü gümrük vergileri dünya genelindeki en yüksek oranlardan biri ve parasal olmayan ticaret engelleri de diğer tüm ülkelerden çok daha katı ve rahatsız edici" dedi.

"BİR CEZA ÖDEYECEKLER"

Trump şöyle devam etti:

"Ayrıca, askeri teçhizatlarının büyük çoğunluğunu hep Rusya’dan satın aldılar ve şu anda Çin’le birlikte Rusya’nın en büyük enerji alıcısı konumundalar — üstelik herkes Rusya’nın Ukrayna'daki katliamı durdurmasını isterken! Bu nedenle Hindistan, 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 25 gümrük vergisi ve yukarıdaki nedenlerden dolayı bir ceza ödeyecek."

Trump bu kez gözünü Hindistan a dikti: Ceza ödeyecekler! 1

HAYAL KIRIKLIĞI OLABİLİR

Uzmanlar, uygulanacak herhangi bir yüzde 20 veya üzeri tarife oranı, Hindistan için bir hayal kırıklığı olabileceğini belirtiyor.

Trump bu kez gözünü Hindistan a dikti: Ceza ödeyecekler! 2

Gerekçe olarak da Hindistan'ın, Trump’ın Endonezya ve Filipinler’e teklif ettiği yüzde 19’luk orandan daha iyi bir anlaşma hedefliyordu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sınırı geçer geçmez gurbetçinin 'fiyat' isyanı gündem olduSınırı geçer geçmez gurbetçinin 'fiyat' isyanı gündem oldu
Rizeli vatandaşın inadı görenleri şaşırttı! 2 yıldır deniyor...Rizeli vatandaşın inadı görenleri şaşırttı! 2 yıldır deniyor...

Anahtar Kelimeler:
Hindistan Donald Trump abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenomen böyle ifşaladı! İğrenç olay ortaya çıktı, bütün il çalkalandı!

Fenomen böyle ifşaladı! İğrenç olay ortaya çıktı, bütün il çalkalandı!

Son dakika |CHP Genel Başkanı Özgür Özel komisyon kararını açıkladı! "10 arkadaşımızı yarın bildireceğiz"

Son dakika |CHP Genel Başkanı Özgür Özel komisyon kararını açıkladı! "10 arkadaşımızı yarın bildireceğiz"

E-Devlet'te fark edip başvurdu, 49 bin lirası hemen hesabına yattı

E-Devlet'te fark edip başvurdu, 49 bin lirası hemen hesabına yattı

Koç ve Ülker arasında imzalar atıldı! Dev anlaşma KAP’a bildirildi

Koç ve Ülker arasında imzalar atıldı! Dev anlaşma KAP’a bildirildi

ÖTV'siz sıfır yerli araç fırsatı! Meclis'e sunuldu

ÖTV'siz sıfır yerli araç fırsatı! Meclis'e sunuldu

Rizeli vatandaşın inadı görenleri şaşırttı! 2 yıldır deniyor...

Rizeli vatandaşın inadı görenleri şaşırttı! 2 yıldır deniyor...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.