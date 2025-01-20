Trump dönemi başlıyor! Altın yatırımcısı dikkat: İslam Memiş 'Her ay yeni bir rekor denemesi' deyip 4 bin lira için tarih verdi

Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? 20 Ocak Pazartesi dünya önemli bir sahneye tanıklık edecek. Donald Trump ABD'nin başkanlık koltuğuna ikinci kez oturacakken piyasaların bu durumdan nasıl etkileneceği merak ediliyor.

CUMA GÜN 3 BİN 100 LİRA BARAJINI AŞMIŞTI

Trump'ın ne yapacağı belirsizliğini koruyorken piyasaların nasıl şekilleneceği araştırılıyor. Geçtiğimiz Cuma günü 3 bin 100 sınırı aşan gram altın şu anda 3 bin 94 liradan fiyatlanıyor. Çeyrek altın ise 5 bin 91 lira olara satışa çıkarılıyor. Altın, Cuma'dan sonra az da olsa bir düşüş seyrederken 2025 yılında Trump ile beraber sarı metalin nasıl fiyatlanacağı merak ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber'de canlı yayında altın için konuştu.

ALTINDA FİYATI DÜŞÜYOR

Memiş, altın için bu hafta bir düşüş beklediğini söyleyerek önümüzdeki birkaç hafta bu düşüşün süreceğini altında yatay bir seyrin takip edileceğini aktardı. Memiş, ons altın tarafında da bir gerilene beklediğinin altını çizerek, "2 bin 650 dolar devamında 2 bin 600 dolar seviyesine kadar önümüzdei iki hafta boyunca bir gerileme beklediğimi söyleyebilirim" sözlerini kullandı.

4 BİN LİRAYI AŞACAĞI TARİHİ VERDİ

Gram altının 3 bin 80 lira seviyesine kadar çekilebileceğini belirten Memiş, kısa vadeli çekilmelerin kalıcı olmayacağının da altını çizdi. Memiş, "Her ay heni rekor denemesi devam edecektir. Temmuz ayına kadar 3 bin 700 sınırını bekliyoruz. Asıl kırılma Temmuz ayından sonra gelir, gram altında 4 bin lirayı yılın ikinci yarısında bekliyorum. Ons altın tarafında 3 bin 3 bin 80 dolar seviyesi olabilir" şeklinde konuştu.

DEV BANKADAN ALTIN TAHMİNİ

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs ise altın için yeni tahminini açıkladı. Dev banka, Fed'den daha az faiz indirimi beklenildiğini belirterek ons altının 2026'nın ikinci çeyreğinde 3 bin dolar seviyesine ancak ulaşabileceğini kaydetti. Dev bankanın tahminine göre, ons altında yüzde 11'e yakın artış anlamına geliyor. Ayrıca, ABD'li banka merkez bankalarının altın talebine yönelik tahminini 38 tondan 41 tona çıkararak revize etti.

BİTCOİN'DEN YENİ REKOR!

Sabah saatlerinde Bitcoin 109 bin dolar seviyesini aşarak rekor kırdı. Haftaya hızlı başlayan Bitcoin'in 2025 yılını nasıl geçireceği merak ediliyor. Memiş, Trump'ın yeni çıkardığı Bitcoin'e değinerek, "Ciddi anlamda bir getirisi oldu, dün baktığımız zamanda da sert düşüşler de oldu. Trump, küresel finans sistemine sürpriz bir hamle yaptı" ifadelerini kullandı. 23 Ocak'ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faiz kararını açıklayacak. Piyasalar 250 baz puan indirim beklerken Memiş de bu tahminde olduğunu belirtti.