FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Trump dönemi başlıyor! Altın yatırımcısı dikkat: İslam Memiş 'Her ay yeni bir rekor denemesi' deyip 4 bin lira için tarih verdi

Trump dönemi başlıyor! Altın yatırımcısı dikkat: İslam Memiş 'Her ay yeni bir rekor denemesi' deyip 4 bin lira için tarih verdi

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
20.01.2025 11:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün piyasalar için kritik gün! ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump Türkiye saati ile 20.00'da görevi devralacak. Trump öncesinde ise piyasalarda son durum merak ediliyor. Bitcoin, Trump öncesi rekor kırarken altın yatırımcısı sarı madende neler olacağını araştırıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın için önemli uyarılarda bulunurken ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, sarı metal için tahminini açıkladı. İşte detaylar...

Trump dönemi başlıyor! Altın yatırımcısı dikkat: İslam Memiş 'Her ay yeni bir rekor denemesi' deyip 4 bin lira için tarih verdi

Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? 20 Ocak Pazartesi dünya önemli bir sahneye tanıklık edecek. Donald Trump ABD'nin başkanlık koltuğuna ikinci kez oturacakken piyasaların bu durumdan nasıl etkileneceği merak ediliyor.

Ekran görüntüsü 2025-01-20 114736

CUMA GÜN 3 BİN 100 LİRA BARAJINI AŞMIŞTI

Trump'ın ne yapacağı belirsizliğini koruyorken piyasaların nasıl şekilleneceği araştırılıyor. Geçtiğimiz Cuma günü 3 bin 100 sınırı aşan gram altın şu anda 3 bin 94 liradan fiyatlanıyor. Çeyrek altın ise 5 bin 91 lira olara satışa çıkarılıyor. Altın, Cuma'dan sonra az da olsa bir düşüş seyrederken 2025 yılında Trump ile beraber sarı metalin nasıl fiyatlanacağı merak ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber'de canlı yayında altın için konuştu.

Altın 1

ALTINDA FİYATI DÜŞÜYOR

Memiş, altın için bu hafta bir düşüş beklediğini söyleyerek önümüzdeki birkaç hafta bu düşüşün süreceğini altında yatay bir seyrin takip edileceğini aktardı. Memiş, ons altın tarafında da bir gerilene beklediğinin altını çizerek, "2 bin 650 dolar devamında 2 bin 600 dolar seviyesine kadar önümüzdei iki hafta boyunca bir gerileme beklediğimi söyleyebilirim" sözlerini kullandı.

4 BİN LİRAYI AŞACAĞI TARİHİ VERDİ

Gram altının 3 bin 80 lira seviyesine kadar çekilebileceğini belirten Memiş, kısa vadeli çekilmelerin kalıcı olmayacağının da altını çizdi. Memiş, "Her ay heni rekor denemesi devam edecektir. Temmuz ayına kadar 3 bin 700 sınırını bekliyoruz. Asıl kırılma Temmuz ayından sonra gelir, gram altında 4 bin lirayı yılın ikinci yarısında bekliyorum. Ons altın tarafında 3 bin 3 bin 80 dolar seviyesi olabilir" şeklinde konuştu.

goldman-sachss

DEV BANKADAN ALTIN TAHMİNİ

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs ise altın için yeni tahminini açıkladı. Dev banka, Fed'den daha az faiz indirimi beklenildiğini belirterek ons altının 2026'nın ikinci çeyreğinde 3 bin dolar seviyesine ancak ulaşabileceğini kaydetti. Dev bankanın tahminine göre, ons altında yüzde 11'e yakın artış anlamına geliyor. Ayrıca, ABD'li banka merkez bankalarının altın talebine yönelik tahminini 38 tondan 41 tona çıkararak revize etti.

iStock-920931664

BİTCOİN'DEN YENİ REKOR!

Sabah saatlerinde Bitcoin 109 bin dolar seviyesini aşarak rekor kırdı. Haftaya hızlı başlayan Bitcoin'in 2025 yılını nasıl geçireceği merak ediliyor. Memiş, Trump'ın yeni çıkardığı Bitcoin'e değinerek, "Ciddi anlamda bir getirisi oldu, dün baktığımız zamanda da sert düşüşler de oldu. Trump, küresel finans sistemine sürpriz bir hamle yaptı" ifadelerini kullandı. 23 Ocak'ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faiz kararını açıklayacak. Piyasalar 250 baz puan indirim beklerken Memiş de bu tahminde olduğunu belirtti.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump çeyrek altın kaç lira gram altın ne kadar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
ya boşverin, dikkate almayın. bir yıl önce de dolar 60 TL olacak demişti.
XRP KRİPTO UÇAR
@rankblood simson cizgi filimi izleme bilader ;)
2024 sonu altın 3500 TL olacak demişti.3000 in altında kapandı.
En Çok Okunan Haberler
Yer: İzmir! Ortaya çıkan şampanya görüntüleri tepki çekmişti: Okul idaresi ve öğretmenler hakkında karar belli oldu!

Yer: İzmir! Ortaya çıkan şampanya görüntüleri tepki çekmişti: Okul idaresi ve öğretmenler hakkında karar belli oldu!

İsrail Genelkurmay Başkanı işaret verdi! Saldırılar artacak

İsrail Genelkurmay Başkanı işaret verdi! Saldırılar artacak

Berberlerden yeni hizmet: 1500 liralık damat tıraşından bile daha pahalı

Berberlerden yeni hizmet: 1500 liralık damat tıraşından bile daha pahalı

İflas etti! Onunla tanışınca hayatı değişti 'İnanılmaz talep geldi'

İflas etti! Onunla tanışınca hayatı değişti 'İnanılmaz talep geldi'

IBAN'dan 'ödeme iste' uygulamasında yeni dönem başlıyor!

IBAN'dan 'ödeme iste' uygulamasında yeni dönem başlıyor!

IBAN'dan 'ödeme iste' uygulamasında yeni dönem başlıyor!

IBAN'dan 'ödeme iste' uygulamasında yeni dönem başlıyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Sömestr tatili için 10 harika rota!

Sömestr tatili için 10 harika rota!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.