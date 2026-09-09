Trump imzayı attı! Kanada'nın bazı ürünlerine ABD kapısı kapandı

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik "ayrımcı ticaret uygulamalarını" gerekçe göstererek yeni ticaret adımları attı. Trump'ın imzaladığı bildiriler kapsamında Kanada menşeli belirli motosiklet, süt ürünleri ve alkollü içeceklerin ABD'ye ithalatının 29 Eylül'den itibaren yasaklanması kararlaştırıldı.

Beyaz Saray tarafından yayımlanan bildirilere göre Washington yönetimi, 1930 Tarife Yasası'nın 338. bölümü kapsamında Kanada'ya yönelik ticari tedbirlerin kapsamını genişletti. Trump, bu doğrultuda Kanada'nın motorlu taşıt, süt ürünleri ve alkollü içecek sektörlerini hedef alan beş yeni bildiriye imza attı.

YÜZDE 50'LİK VERGİ UYGULAMASI DEVAM EDECEK

Söz konusu kararların gerekçeleri arasında Kanada'nın otomotiv tarifeleri düzenlemesini sürdürmesi, başta peynir çeşitleri olmak üzere süt ürünlerinde "tarife kontenjanı ayrımcılığına" devam etmesi ve Amerikan menşeli alkollü içeceklere yönelik eyalet düzeyindeki kısıtlamaları genişletmesi gösterildi.

Trump'ın imzaladığı üç bildiriyle, daha önce yüzde 50 ek gümrük vergisine tabi olan Kanada menşeli belirli motosiklet, süt ürünleri ve alkollü içeceklerin ABD'ye ithalatı 29 Eylül itibarıyla yasaklandı.

Bildirilerde, yasak tarihinden önce ABD'ye getirilen ancak henüz serbest dolaşıma sokulmayan veya tüketime sunulmak amacıyla antrepodan çekilmeyen ürünlerin yüzde 50'lik gümrük vergisine tabi tutulmaya devam edeceği belirtildi. İthalat yasağının yargı veya idari yollarla geçersiz hale gelmesi durumunda ise ilgili ürünlere otomatik olarak yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulanacağı aktarıldı.

EK VERGİLERİN KAPSAMI 15 EYLÜL'DE DEĞİŞİYOR

Trump'ın imzaladığı diğer iki bildiriyle, Kanada'nın motorlu araç ve alkollü içecek politikalarına misilleme amacıyla daha önce yürürlüğe konulan yüzde 50'lik ek gümrük vergilerinin kapsamı da değiştirildi. Yapılan değişiklikler 15 Eylül'den itibaren geçerli olacak.

Bildirilerde, üst düzey ekonomi yetkililerinin tavsiyeleri ve kamu yararı dikkate alınarak bazı Kanada ürünlerinin yüzde 50 ek vergi kapsamına alındığı, daha önce listede bulunan bazı ürünlerin ise kapsamdan çıkarıldığı kaydedildi.

ABD-KANADA TİCARET GÖRÜŞMELERİNDEN SONUÇ ÇIKMADI

ABD yönetimi, temmuz ayında Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik "ayrımcı" uygulamalarda bulunduğunu savunarak bu ülkeden ithal edilen bazı mallara yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı.

Beyaz Saray, Trump'ın 1930 tarihli Tarife Yasası'nın 338. bölümü kapsamında Kanada menşeli belirli ürünlere ek gümrük vergisi getirilmesini öngören üç ayrı başkanlık bildirisini imzaladığını duyurmuştu. Her bir bildirinin Kanada'dan ithal edilen farklı ürün gruplarına yüzde 50 oranında ek vergi getirdiği belirtilirken, listede şaraptan hokey sopalarına ve çimentoya kadar çeşitli ürünlerin yer aldığı açıklanmıştı.

Söz konusu tarifelerin 19 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi planlanmıştı. Ancak ek vergiler, 18 Ağustos'ta müzakere taahhütleri doğrultusunda 3 gün süreyle askıya alındı. Müzakerelerin olumsuz sonuçlanmasının ardından tarifeler 22 Ağustos'ta yürürlüğe girdi.

Kanada yönetimi de ABD'nin yüzde 50'lik tarifelerine karşılık olarak belirli ABD ürünlerine yüzde 15, 25 veya 50 oranlarında gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı. Kanada'nın karşı tarifeleri ise 8 Eylül'de uygulanmaya başladı.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır