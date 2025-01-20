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Trump'ın adı yetti; piyasalar coştu, her yer yeşil! Borsa İstanbul, dolar, euro, altın yükseldi Bitcoin rekor kırdı ama... "Kriz olabilir" uyarısı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
20.01.2025 11:54
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Piyasalarda Donald Trump hareketliliği yaşanıyor. Yemin töreni sonrası yeniden ABD Başkanlığı koltuğuna oturacak Trump'ın ikinci döneminde piyasaları nelerin beklediği merak konusu oldu. Tüm dünya 'FED'in faiz kararı nasıl olur? Dolar, altın ne tepki verir? Kripto para rüzgarı sürer mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Trump'ın göreve başlayacağı günün coşkusuyla piyasalar ise hareketlendi. Borsa, dolar, euro, altın güne yükselişle başlarken, Bitcoin ise rekor kırdı ama... Kriz uyarısı geldi.

Trump'ın adı yetti; piyasalar coştu, her yer yeşil! Borsa İstanbul, dolar, euro, altın yükseldi Bitcoin rekor kırdı ama... "Kriz olabilir" uyarısı

Trump rüzgarı piyasaları coşturdu. Tüm dünya Donald Trump'ın ABD Başkanlık koltuğuna oturması sonrası ekonomilerin nasıl şekilleneceğini merak ederken; bugün yapılacak yemin töreni öncesi piyasalar adeta coştu. Trump'ın ikinci dönemini şimdiden fiyatlayan piyasalar da her yer yeşile döndü. Borsa İstanbul, dolar, euro, altın güne yükselişle başlarken, Bitcoin ise tarihi zirvesini aşarak yeni rekorunu kırdı.

TRUMP DÖNEMİNDE PİYASALAR NASIL OLACAK?

Peki piyasalardaki bu yükseliş sürecek mi? Trump'ın gelişiyle dolar, altın ve borsa nasıl etkilenecek? 7'den 70'e herkesin hayatını etkileyecek soruların yanıtı için artık geri sayıma geçilirken; Ekol TV yayınına katılan Ekonomist Hikmet Baydar önemli değerlendirmelerde bulundu.

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"PİYASALARDA CİDDİ BİR GERGİNLİK VAR"

Piyasalarda ciddi bir gerginlik olduğunu belirten Ekonomist Hikmet Baydar "Trump; Grönland, Panama Kanalı, gümrük duvarları ve hatta hatta her şey Amerika için mottosuyla hareket ediyor. Dolayısıyla tüm dünyaya Amerika çıkarlarına uygun olarak daha sert bir şekilde hareket edecekmiş gibi bir görüntü veriyor. Daha önceki dönemine bakarsak da Amerikan çıkarlarına esaslı hareket ediyor." dedi.

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"DÜNYADAKİ DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK"

Amerikan halkında Trump'ın gelişiyle birlikte 'Göçmen girişine izin vermeyecek, içeride işsizliği azaltacak' beklentisi oluştuğunu belirten Ekonomist Baytar "Tüketim ekonomisinden çıkartarak Amerikan ekonomisini farklı bir boyuta taşıyacağına inanılıyor. Gerçek şu Amerika yavaş yavaş borçlarını ödeyemeyecek duruma geliyor. Dolayısıyla bu dünyadaki dengeleri de değiştirecektir." diye konuştu.

"BU GELİŞMELER TRUMP'IN AYAK SESLERİ

Trump'ın siyasi söylemlerinin dünyayı tedirgin ettiğini söyleyen Baytar, "Çin zarar görecek. Bunun dışında Rusya-Ukrayna savaşını bitireceğini söyleyen de bir Trump var. İsrail'de dikkat edin 90 tane Filistinli esiri serbest bıraktı. Bunlar belki taze haberler ama sonuçta Trump'ın ayak sesleri diyebiliriz. Rusya-Ukrayna krizinde de çözüm bekleniyor."ifadelerini kullandı.

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"4-5 GÜNDÜR BAKIYORUM DA İKİ TARAFLI BİR KAPIŞMA VAR"

"Euro-dolar paritesi 1'e 1 olur mu?" sorusuna da yanıt veren Baytar, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı;

"Trump'ın izleyeceği politikalar içeride enflasyonu artırabilir kaygısı yaratıyor. Dolayısıyla Fed'le Trump arasında problem olabilir kaygısı var. Trump'ın en çok istediği şey doların güçlü olması. Böyle bir durumda paritede 1.02'lere kadar düştü. 1'leri hatta 1'lerin altını bile yorumlayanlar oldu. Son 4-5 gündür harekete bakıyorum; nedense dolar-euro paritesi biraz daha böyle yukarı doğru gitme isteği gösteriyor ama baskı altında. Yani iki taraflı bir kapışma var ama iki taraf da birbirine söz geçiremiyor gibi görünüyor. 1.03'lerde biraz daha kalmaya devam ederse 1.05'lere doğru bir hareketlenme olabilir.

"CİDDİ BİR KRİZ OLABİLİR"

Ama işin gerçeği şu. Avrupa eğer Amerika'ya ihracat yapamazsa; Avrupa ekonomisi ciddi bir krize girer, resesyoına girer. En son gelen veriler de bu kaygıyı artırdı. Dolayısıyla faiz indirimlerine önem veriyorlar. Avrupa için indirim beklentileri devam ediyor.

FED NE YAPACAK?

Fed'de şu an için herhangi bir hareket beklemiyorum. Faiz indirimine önümüzdeki toplantıda gideceğini sanmıyorum. Bu haftaki toplantıda pas geçer. Trump politikalarının etkisini gözlemleyecektir. Yıl içinde ise iki kez faiz indirimi ihtimali devam eder."

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TÜRKİYE'DEKİ ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Türkiye'nin hikayesi ise farklı. Enflasyonda ocak ayında yıllık bazda düşüş bekliyorum ciddi oranda. Ocak ayı enflasyonu 3'ün altında kalması lazım bana göre. Aksi takdirde yanlış giden bir şeyler var demektir."

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Trump Döneminde Piyasalar Nasıl Etkilenecek?

Piyasalardaki yükseliş sürecek
Yükseliş kısa süreli olacak
Piyasalarda ciddi bir düşüş bekliyorum
Durumu kestiremiyorum
Hissenet
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