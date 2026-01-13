Trump'tan İran'a karşı yeni hahmle! Yüzde 25 ek gümrük vergisi koydu, aralarında Türkiye de var

İran'da hükümet karşıtı protestolar üçüncü haftasına girerken, ülkeden gelen görüntüler tansiyonun giderek tırmandığını gösteriyor. Hastane bahçesindeki onlarca ceset fotoğrafı tüm dünyanın gündemine düşerken, bir yandan da hükümete destek gösterileri de düzenleniyor.

"VURURUZ" DİYORDU, TRUMP'TAN YENİ HAMLE

Protestoları ilk günden itibaren yakından takip eden ve her fırsatta İran rejimini "Vurmaya hazırız" diyerek uyaran ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir hamle geldi.

İRAN İLE TİCARET YAPAN ÜLKELERE %25 GÜMRÜK VERGİSİ

Trump, 12 Ocak'ta sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti ile iş yapan herhangi bir ülke, Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan her türlü iş için %25 gümrük vergisi ödeyecektir. Bu karar nihai ve kesindir" dedi.

"DERHAL YÜRÜRLÜĞE GİRECEK"

İran'la "iş yapmanın" ne anlama geldiğine dair ayrıntı vermedi, gümrük vergisinin "derhal yürürlüğe gireceğini" söyledi.

Beyaz Saray, hangi ülkelerin ithalatının en çok etkileneceği de dahil olmak üzere gümrük vergileri hakkında ek bilgi paylaşmadı.

TÜRKİYE, İRAN'IN EN FAZLA TİCARET YAPTIĞI BEŞ ÜLKEDEN BİRİ

BBC'de yer alan habere göre; İran'ın en büyük ticaret ortağı Çin. Çin'den sonra İran'ın en fazla ticaret yaptığı ülkeler ise Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Hindistan.

"TÜRKİYE’YE %15+%25 Mİ YOKSA TİCARETİ KESMEYENLERE Mİ?"

Konuyla ilgili paylaşımda bulunan CNN Türk ABD temsilcisi Yunus Paksoy, sosyal medyada yaptığı açıklamada "İran’ın en büyük ticaret ortaklarından biri biziz. Halihazırda bize %15 ek vergi vardı. Şu andan itibaren Türkiye’ye %15+%25 mi yoksa bugünden itibaren tüm ticareti bıçak gibi kesmeyenlere mi o belli değil. Beyaz Saray karar metnini yayınlamadı. Ona bir bakmak gerekecek." ifadelerine yer verdi.

İRAN'DAN REST: "ABD'YE UYARI"

İran dini lideri Ali Hamaney, İran'da rejim karşıtı protestolara karşı düzenlenen rejim yanlısı protestoları ABD'ye uyarı olarak nitelendirerek, "İran'ın büyük ulusu, kararlılığı ve kimliğiyle düşmanlarına kendini gösterdi. Bu, Amerikalı politikacılara aldatmacalarını durdurmaları ve hain paralı askerlere güvenmemeleri için bir uyarıydı" demişti.