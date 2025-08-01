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Trump'tan Türkiye kararı! Yüzde 10'luk gümrük vergisi değişti, 1 hafta sonra yürürlükte

ABD Başkanı Donald Trump göreve geldikten sonra 2 Nisan'da gümrük tarifelerinde değişikliğe gitmişti. Türkiye için ise en düşük vergi oranını belirlemişti. Gümrük tarifeleri ile ilgili müzakereler sürerken ABD'den Türkiye için yeni bir hamle geldi. Buna göre, Türkiye'nin gümrük vergisi yüzde 15 oldu.

Trump'tan Türkiye kararı! Yüzde 10'luk gümrük vergisi değişti, 1 hafta sonra yürürlükte
Ezgi Sivritepe

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta göreve gelmişti. Göreve başlamasının ardından 2 Nisan'ı Kurtuluş Günü olarak ilan etmişti. Trump, Kurtuluş Günün'de tüm ülkelerin yeni gümrük vergilerini duyurmuştu. Gümrük vergileri ile ilgili tartışmalar hala sürerken Trump, yeni bir kararnameye imza attı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump tarafından imzalanan kararnameyle ABD'nin artan yıllık mal ticareti açıklarını daha da azaltmak amacıyla bazı ülkelere yönelik karşılıklılık esasına dayanan gümrük vergisi oranlarında değişikliğe gidildiği belirtildi.

Trump tan Türkiye kararı! Yüzde 10 luk gümrük vergisi değişti, 1 hafta sonra yürürlükte 1

MÜZAKERELER BAZI ÜLKELER İÇİN DEVAM EDİYOR

Trump'ın karşılıklılık esasına dayanan vergilere ilişkin 2 Nisan'da yaptığı açıklamadan bu yana bazı ülkelerin ABD ile anlamlı ticaret ve güvenlik anlaşmaları yapmayı kabul ettiği ya da kabul etmenin eşiğinde olduğu vurgulanan açıklamada, bazı ülkelerin müzakereler yoluyla ABD'ye bazı teklifler sunduğu, bazı ülkelerin ise ABD ile hiç müzakereye girmediği aktarıldı.

Trump tan Türkiye kararı! Yüzde 10 luk gümrük vergisi değişti, 1 hafta sonra yürürlükte 2

GÜMRÜK VERGİLERİ DEĞİŞTİ

Açıklamada, Trump'ın bazı ülkeler için karşılıklılık esasına dayalı vergi oranlarının değiştirilmesinin gerekli ve uygun olduğuna karar verdiği kaydedildi.

Söz konusu kararnamede yer alan ülkelerin belirtilen oranlarda gümrük vergisine tabi olacağı bildirilen açıklamada, listede yer almayan ülkelere ise yüzde 10'luk vergi uygulanacağı belirtildi.

Trump tan Türkiye kararı! Yüzde 10 luk gümrük vergisi değişti, 1 hafta sonra yürürlükte 3

Trump tarafından imzalanan kararnameye göre, ülkelere yüzde 10 ila yüzde 41 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi uygulanması öngörülüyor.

Bu kapsamda, Hindistan'a yüzde 25, Endonezya'ya yüzde 19, Irak'a yüzde 35, İsrail'e yüzde 15, Malezya'ya yüzde 19, Norveç'e yüzde 15, İsviçre'ye yüzde 39, Suriye'ye yüzde 41, Tayvan'a yüzde 20 ve Vietnam'a yüzde 20 tarife getirilmesi planlanıyor.
Trump tan Türkiye kararı! Yüzde 10 luk gümrük vergisi değişti, 1 hafta sonra yürürlükte 4

TÜRKİYE İÇİN YÜZDE 15 KARARI

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye uygulanacak ek gümrük vergisini yüzde 10'dan yüzde 15'e yükselterek onayladı. Trump, daha önce yaptığı açıklamada Türkiye'ye yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.

Söz konusu vergi oranları, kararnamenin yayımlanmasından 7 gün sonra yürürlüğe girecek.

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