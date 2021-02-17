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TSE’den ikinci el cep telefonu yenilemesine standart!

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.02.2021 09:47 | Son Güncelleme

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), kullanılmış cep telefonlarının ekonomiye kazandırılması ve güvenli bir şekilde kullanılması amacıyla; sertifikalandırılması, yenilenmesi ve satışa sunulması için 'İş Yerleri - Cep Telefonu (ikinci el) Yenileme Merkezleri İçin Kurallar' standardını yayımladı.

TSE’den ikinci el cep telefonu yenilemesine standart!

TSE'den yapılan yazılı açıklamaya göre; ikinci el cep telefonu satışında yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan ‘Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik' geçen yıl Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. 'Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik'le belirlenen yenileme merkezlerinin hizmet yeri yeterlilik belgesine sahip olma şartlarını içeren 'İş Yerleri - Cep Telefonu (ikinci el) Yenileme Merkezleri İçin Kurallar' standardı TSE tarafından yayımlandı.

İLLİYET BAĞI KALDIRILACAK

Standartla cep telefonu yenileme merkezleri; ikinci el telefon alım satımında, önceki kullanıcı ile illiyet bağını kaldıracak. Cihazların varsa onarılması ve değiştirilmesi gereken bileşenlerinin değiştirilmesi ile sonraki kullanıcıya hazır hale getirilmesini sağlayacak. Bu işi yapacak merkezler aynı zamanda cihazların da sorumluluğunu üstlenecek. İşletmelerin telefonlara vereceği garanti süresi ‘Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik'te belirtilen süre kadar olacak. Yenileme merkezi olarak faaliyet göstermek isteyen işletmeler personel yeterlilik şartları dahil olmak üzere iş yerlerinin standarda uygunluğuna dair belgelendirme başvurusunu TSE’ye yapacaklar. Yenileme merkezleri TSE’den alınacak Hizmet Yeterlilik Belgesi ile Ticaret Bakanlığı'ndan yenileme yetki belgesi alarak faaliyet gösterebilecek.

'CİHAZLARIN SORUMLULUĞUNU DA ÜSTLENECEK'

Standartla yenileme merkezlerine getirilen yükümlülüklerden bazıları şöyle:

"Yenileme Merkezi iş yerinin tamamı aynı çatı altında olmalıdır. Mobil Cihaz Kayıt Sistemi üzerinden klonlanmış, kayıp, çalıntı cihaz olup olmadığı kontrol edilmelidir. Yenileme merkezine gelen ikinci el cep telefonlarının Mobil Cihaz Kayıt Sisteminde 'Beyaz Liste'de olup olmadığı e-Devlet üzerinden kontrol edilmelidir. IMEI numarası beyaz listede bulunmayan ikinci el cep telefonlarının yenileme işlemi yapılmamalı. Cihazın yenilenmesini engelleyen fonksiyon kaybı olup olmadığı tespit edilmeli. Yenileme merkezi veya yetkili alıcısı, ikinci el cep telefonunun değerine ilişkin değerleme işlemi yapması durumunda bu işlem en geç 5 iş günü içinde sonuçlandırmalı. Yenileme merkezi veya yetkili alıcısı, ikinci el cep telefonunun değerlemesinin yapılmasını takiben müşterinin bu değerlemeyi kabul ettiğine ilişkin onayını almalı ve kabul edildiğinde ödemeyi yapmalı. Cihaza ait müşteri beyanı ile kayıt altına alınan ek bilgileri karşılaştırmalı. IOS, Android vb. bir yazılım ile cihazın performans testleri yapılmalı.
Yenileme merkezine teslim edilen cep telefonlarının içerisinde bulunan verilere herhangi bir veri işleme yapılmadan yok edilebileceğine ve bir daha bu verilere ulaşılamayacağına dair kendisine teslim tarihinden önceki her türlü hukuki, idari ve cezai sorumluluğunun müşteriye ait olduğuna dair müşterinin beyanı veya taahhüdü alınmalı. Bu beyanın bir örneğini müşteriye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcı ile verilmeli. Yenileme işlemi için dışarıdan hizmet alımı yapılmamalı. Yenileme işlemi yapılan ikinci el cep telefonunun elektronik kimlik bilgileri değiştirilmemeli.
Yenilenen kullanılmış cep telefonunun sertifikalandırma işlemi yapılmalı ve bu sertifika ve işlemleri gösteren liste yenilenmiş ürünle birlikte verilmeli. İkinci el cep telefonunun ana kartı değiştirildiği zaman bu durum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığına bildirilmeli."

(DHA)

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