FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TŞOF'tan 'akaryakıt fiyatlarına düzenleme' talebi

TŞOF'tan 'akaryakıt fiyatlarına düzenleme' talebi

17.02.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, akaryakıttaki fiyat artışlarının vatandaşa yansıtılmaması için ticari akaryakıt uygulamasının hayata geçirilmesini istedi. Ayrıca Apaydın, akaryakıt zamları sonrasında şoför esnafının refah seviyesini yükseltmek, emeklerinin karşılığını almasını sağlamak için akaryakıtta KDV'nin kaldırılmasını ve eşel mobil sisteminin tekrar uygulanmasını talep etti.

TŞOF'tan 'akaryakıt fiyatlarına düzenleme' talebi

Apaydın, yazılı açıklamasında, son bir yılda akaryakıt ürünlerine yapılan zamlar nedeniyle şoför esnafının zor durumda kaldığını ifade etti.

Taksi, dolmuş, minibüs tarifeleri ile servis ücretlerine yönelik fiyat artışlarının esnafın emeğini karşılamadığına işaret eden Apaydın, "Zamların vatandaşa yansımaması için ticari akaryakıt şart." değerlendirmesinde bulundu.

Apaydın, akaryakıt zamları sonrasında şoför esnafının refah seviyesini yükseltmek, emeklerinin karşılığını almasını sağlamak için akaryakıtta KDV'nin kaldırılmasını ve eşel mobil sisteminin tekrar uygulanmasını talep etti.

Ücretsiz taşıma desteğinin de yetersiz olduğunu belirten Apaydın, şunları kaydetti:

"Şoförlerimizin artan maliyetler ile daha da zorlanmaması için halk otobüsçülerine verilen ücretsiz taşıma desteğine düzenleme gelmesi, en azından üstlerindeki yükü hafifletmek adına esnafımız için yeni ve rahatlatıcı bir düzenlemeye gidilmesi gerekiyor." AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Bakan Dönmez'den elektrik faturalarıyla ilgili açıklamaSon dakika: Bakan Dönmez'den elektrik faturalarıyla ilgili açıklama
3600 ek göstergeyle ilgili kritik toplantı!3600 ek göstergeyle ilgili kritik toplantı!
Elinde altını olanlar dikkat! Yeni sistem nasıl işleyecek?Elinde altını olanlar dikkat! Yeni sistem nasıl işleyecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye, Sıla Şentürk'e ağlıyor! Korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı

Türkiye, Sıla Şentürk'e ağlıyor! Korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı

Binali Yıldırım canlı yayında EPDK Başkanı ile konuştu!

Binali Yıldırım canlı yayında EPDK Başkanı ile konuştu!

Son dakika: 3600 ek gösterge kapsamı genişliyor: Artık onlar da dahil olacak! İşte meslek meslek yeni ücretler

Son dakika: 3600 ek gösterge kapsamı genişliyor: Artık onlar da dahil olacak! İşte meslek meslek yeni ücretler

İsyan ettiren tablo: Fiyatı 10 kat artıyor! 'Ortada açık bir soygun var...'

İsyan ettiren tablo: Fiyatı 10 kat artıyor! 'Ortada açık bir soygun var...'

KDV indirimi de etkisiz kaldı! Yumurta fiyatına 10 liralık maliyet zammı!

KDV indirimi de etkisiz kaldı! Yumurta fiyatına 10 liralık maliyet zammı!

Tüm binalarda zorunlu olacak! Bakanlık duyurdu

Tüm binalarda zorunlu olacak! Bakanlık duyurdu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Fragmanı geldi! Atatürk detayı merak uyandırdı

Fragmanı geldi! Atatürk detayı merak uyandırdı

Online okey oynarken yazışmaları gördü! Uyarınca...

Online okey oynarken yazışmaları gördü! Uyarınca...

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yemek yerken Omicron olduğunuzu anlayabilirsiniz!

Yemek yerken Omicron olduğunuzu anlayabilirsiniz!

Tiktoktan keşfettiğimiz, çok işe yarayan ancak hiç bilinmeyen ürünler!

Tiktoktan keşfettiğimiz, çok işe yarayan ancak hiç bilinmeyen ürünler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.