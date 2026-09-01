TÜBİTAK 660 personel alacak! Başvuru tarihleri belli oldu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), bünyesindeki farklı birimlerde görevlendirilmek üzere toplam 660 yeni personel istihdam edecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarda yer alan bilgilere göre alımlar, TÜBİTAK'ın Ankara, Kocaeli'nin Gebze ilçesi ve Bursa'da bulunan birim ve enstitülerinde gerçekleştirilecek.

HANGİ KADROLARA PERSONEL ALINACAK?

Personel alımı kapsamında AR-GE personeli (araştırmacı), uzman ve uzman yardımcısı, bilimsel programlar uzman yardımcısı, teknik ve destek personeli, AR-GE proje/destek teknisyeni, avukat, memur ve silahlı özel güvenlik görevlisi pozisyonları bulunuyor.

AR-GE personeli, uzman, teknik personel ve teknisyen kadroları için başvurular TÜBİTAK Kariyer Sistemi (kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden yapılabilecek. Adayların başvurularını 22 Eylül saat 17.00'ye kadar tamamlaması gerekiyor.

MEMUR VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN SON TARİH 7 EYLÜL

Memur ve silahlı özel güvenlik görevlisi kadroları için başvurular ise Türkiye İş Kurumu internet sitesi aracılığıyla kabul edilecek. Bu pozisyonlara başvurmak isteyen adayların 7 Eylül saat 17.00'ye kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır