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TÜBİTAK 95 AR-GE personeli alacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.03.2020 10:28 | Son Güncelleme

TÜBİTAK'ın yurt içindeki bilim insanlarına yönelik açtığı Ulusal Lider Araştırmacılar Programı'na başvurular alınmaya başlandı.

TÜBİTAK 95 AR-GE personeli alacak

TÜBİTAK'ın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu programla bilimsel veya teknolojik alanlarda Türkiye açısından çığır açıcı nitelikte gelişmeler sağlamaya yönelik hedefler içeren, alanında önemli boşlukları giderebilme ve araştırmacılara yeni bir bakış açısı kazandırabilme fırsatı sunan, önemli bir keşif veya buluş yapma potansiyeli olan projelere ve bunları gerçekleştirecek yurt içindeki bilim insanlarına destek verilmesi amaçlanıyor.

Program kapsamında, Ar-Ge harcamaları için toplam 1 milyon lira hibe ve projelerde yer alacak bursiyerlere aylık 6 bin liraya kadar destek verilecek.

Gerekli şartları sağlayanlar, "e-bideb.tubitak.gov.tr" adresi üzerinden 3 Nisan’a kadar başvurabilecek.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
TÜBİTAK, personel,

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