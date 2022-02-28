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TÜBİTAK bursu ne kadar oldu? 2022 TÜBİTAK burs başvurusu nasıl yapılır?

28.02.2022 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğitim hayatını sürdüren öğrencilerin gündeminde yer alan öncelikli meselelerden biri de burs meselesi oluyor. Bilindiği üzere TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) öğrencilere rahat bir eğitim dönemi geçirmeleri için burs sağlayan kurumların başında geliyor. Peki TÜBİTAK bursu ne kadar oldu? 2022 TÜBİTAK burs başvurusu nasıl yapılır?

TÜBİTAK bursu ne kadar oldu? 2022 TÜBİTAK burs başvurusu nasıl yapılır?

TÜBİTAK lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs imkanı sağlayan kurumların başında geliyor. Açıklanan enflasyon rakamlarıyla asgari ücret yükseltilmiş ve asgari ücretin yükselmesiyle diğer ödeneklerde de artış görülmüştü. 28 Şubat'ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan güncel burs rakamlarını açıkladı. Peki TÜBİTAK bursu ne kadar oldu? 2022 TÜBİTAK burs başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

TÜBİTAK bursu ne kadar oldu? 2022 TÜBİTAK burs başvurusu nasıl yapılır?

TÜBİTAK BURSU NE KADAR OLDU?

Bilindiği üzere TÜBİTAK bursu öğrencilere karşılıksız sağlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 TÜBİTAK burs başvurusu yapacak öğrencilere müjdeyi verdi. Yeni yılda verilecek zamlı burs miktarı belli oldu. Buna göre lisans öğrencilerine verilen aylık 750 TL'lik burs 1250 TL'ye yükseltildi.

TÜBİTAK bursu ne kadar oldu? 2022 TÜBİTAK burs başvurusu nasıl yapılır?

Yüksek lisans öğrencileri 3000-4250 TL, doktora öğrencileri 5500-7500 TL ve doktora sonrası araştırmacılar 7500-10 bin TL'ye kadar burs alacak.

TÜBİTAK bursu ne kadar oldu? 2022 TÜBİTAK burs başvurusu nasıl yapılır?

Böylece lisans öğrencilerine verilen burs yüzde 67 arttı.

TÜBİTAK bursu ne kadar oldu? 2022 TÜBİTAK burs başvurusu nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, "Lisans öğrencilerine verdiğimiz aylık 750 liralık bursu yüzde 67'lik artışla 1250 liraya çıkarıyoruz." ifadeleri yer aldı.

iTÜBİTAK bursu ne kadar oldu? 2022 TÜBİTAK burs başvurusu nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TÜBİTAK'tan, yüksek lisans öğrencileri 3000-4250, doktora 5500-7500, doktora sonrası araştırmacılar 7500-10 bin liraya kadar aylık burs alabileceklerdir." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
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