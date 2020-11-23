TÜBİTAK personel alımı 2020 başvurusu... TÜBİTAK, BİLGEM'e 105 personel alıyor! TÜBİTAK alım şartları nedir?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından gelen son dakika açıklamasına göre, BİLGEM'e bağlı Bilişim Teknolojileri Enstitüsüne (BTE) 105 personel alacak. TÜBİTAK'a başvuru yapmak isteyen personel adayları, TÜBİTAK personel alımı 2020 başvurusu nasıl ve nereye yapılır araştırmaya başladı. BİLGEM başvuru şartları ve BİLGEM 105 personel alımı detayları haberimizde.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU!

TÜBİTAK personel alımı hangi şehirde yapılacak araştıran adaylar, TÜBİTAK güncel açık kadro ilanlarına ulaşmaya çalışıyor. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından gelen son dakika açıklamasına göre, BİLGEM'e bağlı Bilişim Teknolojileri Enstitüsüne (BTE) 105 personel alacak.

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre, TÜBİTAK'a bağlı BİLGEM BTE bünyesinde görev yapması için 7 teknisyen, 98 araştırmacı toplamda 105 personel alımı yapılacak. Söz konusu personel Kocaeli'de görev yapacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından TÜBİTAK personel alımı koşulları öğrenilecek.

Başvurular ise "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresinden 14 Aralık'a kadar yapılabilecek.

