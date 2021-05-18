TÜDKİYEB'den taban fiyatları açıklaması: Çiftçiler memnun! İşte prim ücretleri

Genel Başkan Çelik, gerek pandemi gerekse kuraklıktan dolayı çiftçilerin çok zor bir dönemden geçtiğini belirterek, “Ülkemizi yaklaşık 14 aydır etkisi altına alan pandemi süreci içinde, insanlarımızın başta Covid-19’un sebebiyet verdiği sağlık sorunlarının çözümünde olağanüstü mücadele verildiği bir dönemde bu süreçten olumsuz etkilenen bütün sektörlere inanılmaz destekler veren Cumhurbaşkanımız, bütün sektörlere yönelik yaptığı müjdeli açıklamalar yanında Türk çiftçisini de unutmamış ve bütün olumsuz şartlara rağmen üretmeye devam eden çiftçilerimize müjdeler vererek yüreklerimizi serinletmiştir” dedi.

"FİNANSAL ANLAMDA NEFES ALDIRMIŞTIR"

Ülkemizin içinde bulunduğu bu olumsuz süreç içinde çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının ertelenmesi müjdesinin de verildiğini ifade eden Çelik, “Cumhurbaşkanımız bu kuruluşlardan işletme, yatırım ve hayvancılık kredisi kullanan ve kuraklıktan etkilenen yüz binlerce çiftçimizin borçlarının ertelenmesi müjdesini vererek, çiftçilerimizin borç ve icra kıskacından kurtulmasını sağlayarak finansal anlamda nefes aldırmıştır. Çiftçi borçlarının ertelenmesi üretim için bir can suyu olacaktır” diye konuştu.