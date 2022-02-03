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TÜİK açıkladı! Elektrik faturası zammında şaşırtan oran

03.02.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklamasıyla fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre ocakta en fazla fiyat artışı yüzde 69,97 ile elektrik ücretinde, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8,19 ile çocuk kazağında görüldü.

TÜİK açıkladı! Elektrik faturası zammında şaşırtan oran

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 11,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,58 artış gerçekleşti.

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Enflasyon rakamlarıyla fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler belli oldu. Verileri göre geçen ay, elektrik ücretindeki fiyat artışını yüzde 54,74 ile patlıcan, yüzde 54,27 ile dolmalık biber, yüzde 45,81 ile salatalık izledi.

Ocakta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 41,99 ile kabak, yüzde 37,74 ile puding, yüzde 37,57 ile sürücü eğitim kurs ücreti, yüzde 36,33 ile bira, yüzde 35,56 ile rakı, yüzde 32,94 ile domates ve yüzde 32,12 ile metro ücreti yer aldı.

FİYATI EN FAZLA DÜŞEN ÜRÜN ÇOCUK KAZAĞI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8,19 ile çocuk kazağında oldu. Bunu yüzde 7,69 ile portakal, yüzde 7,28 ile kadın hırkası, yüzde 7,1 ile erkek kazağı, yüzde 6,65 ile kadın pardösüsü takip etti.

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