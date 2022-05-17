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TÜİK açıkladı! Konut satışları nisan ayında yüzde 39 arttı

17.05.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini yayımladı. Rakamlar konut satışlarındaki artış ivmesinin devam ettiğini gösterdi. Buna göre,Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,8 artarak 133 bin 58 oldu.

TÜİK açıkladı! Konut satışları nisan ayında yüzde 39 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Konut Satış İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,8 artarak 133 bin 58 oldu. Konut satışlarında İstanbul, 26 bin 330 konut satışı ve yüzde 19,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 12 bin 195 konut satışı ve yüzde 9,2 pay ile Ankara, 8 bin 459 konut satışı ve yüzde 6,4 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 25’er konut ile Ardahan ve Hakkari, 47 konut ile Bayburt oldu.

KONUT SATIŞLARI OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE YÜZDE 26,2 ARTTı

Konut satışları Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,2 artışla 453 bin 121 olarak gerçekleşti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 32 BİN 30 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 82,9 artış göstererek 32 bin 30 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 24,1 olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,1 artışla 100 bin 372 oldu.
Nisan ayındaki ipotekli satışların, 7 bin 239’u; Ocak-Nisan dönemindeki ipotekli satışların ise 25 bin 724’ü ilk el satış olarak gerçekleşti.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 101 BİN 28 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde diğer konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,9 artarak 101 bin 28 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 75,9 olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,9 artışla 352 bin 749 oldu.

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 36 BİN 421 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,7 artarak 36 bin 421 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 27,4 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4 artışla 130 bin 858 olarak gerçekleşti.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 96 BİN 637 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,0 artış göstererek 96 bin 637 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 72,6 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,3 artışla 322 bin 263 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA NİSAN AYINDA 6 BİN 447 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,1 artarak 6 bin 447 oldu. Nisan ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,8 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 564 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla bin 970 konut satışı ile Antalya, 333 konut satışı ile Ankara izledi.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48,9 artarak 20 bin 791 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı

Nisan ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye’den bin 152 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 905 konut ile İran, 714 konut ile Irak vatandaşları izledi.

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