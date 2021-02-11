TÜİK açıkladı! Pandemide en çok giyime para harcandı

TÜİK tarafından hazırlanan raporda internet üzerinden en fazla sipariş verilen ürün gruplarının cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, erkeklerin yüzde 54,2 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar, yüzde 24,1 ile online yemek siparişi ve yüzde 22,5 ile basılı kitap, dergi, gazete satın aldığı gözlemlendi. Kadınların ise yüzde 68,5 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar, yüzde 31,5 ile kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri ve yüzde 30,2 ile basılı kitap, dergi, gazete almayı tercih edildiği görüldü.

Tüketicilerin satın alma kararlarında dijital pazarlamanın kritik etkisi olduğunu belirten EG Bilişim Teknolojileri CEO’su Gökhan Bülbül, “Şirketler, artan farkındalıkla birlikte artık hedef kitlelerine daha kolay ulaşmak için dijital pazarlamanın analiz, ölçümleme ve yol haritası belirleme avantajlarından faydalanıyorlar. Dijital pazarlama sayesinde satın alma süreçleri analiz edilen tüketicilere ulaşmak, doğru hizmeti doğru zamanda vermek şirketlere karlılık ve büyüme sağlıyor. Şirket olarak, sektör ve ölçek bağımsız tüm şirketlere dijital pazarlamanın sağladığı ölçümlenebilir kolaylıklar sunuyoruz” açıklamasında bulundu.