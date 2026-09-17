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Konut satışlarında büyük değişim! Ağustos verileri açıklandı

Türkiye genelinde konut ve iş yeri satışlarında ağustos ayına ilişkin tablo belli oldu. TÜİK verileri, satışlardaki yıllık değişimi ortaya koydu.

Konut satışlarında büyük değişim! Ağustos verileri açıklandı

Türkiye genelinde konut satışları ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 geriledi. TÜİK verilerine göre, ay boyunca 127 bin 410 konut satışı gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini yayımladı. Veriler, konut satışlarının yanı sıra ilk el, ikinci el ve ipotekli satışlardaki değişimi de ortaya koydu.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA GERİLEME

Ağustosta Türkiye genelinde 44 bin 378 ilk el konut satıldı. Bu satışlar, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,5 azaldı. İkinci el konut satışları ise yüzde 19,4 düşüşle 83 bin 32 olarak kayıtlara geçti.

Toplam konut satışları içerisinde ilk el konutların payı yüzde 34,8 olurken, ikinci el konutların payı yüzde 65,2 olarak hesaplandı. Böylece ağustosta gerçekleşen 127 bin 410 konut satışının büyük bölümünü ikinci el konutlar oluşturdu.

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ağustos 2025'in aynı ayına göre ilk el konut satışları yüzde 4,5, ikinci el konut satışları ise yüzde 19,4 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya kıyasla ilk el konut satışları yüzde 3,5, ikinci el konut satışları yüzde 0,7 arttı.

Konut satışlarında büyük değişim! Ağustos verileri açıklandı 1

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI YÜZDE 7,2 ARTTI

Ağustosta ipotekli konut satışlarında ise artış görüldü. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 yükselerek 22 bin 131'e ulaştı.

Diğer konut satışları yüzde 18,3 azalarak 105 bin 279 oldu. Toplam satışlar içinde ipotekli konutların payı yüzde 17,4, diğer konut satışlarının payı ise yüzde 82,6 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA 1938 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları ağustosta yıllık bazda yüzde 0,1 artarak 1938 oldu. Yabancılara yapılan satışların toplam konut satışları içerisindeki payı yüzde 1,5 olarak hesaplandı.

Uyruklara göre en fazla konut satışı 343 ile Rusya vatandaşlarına yapıldı. Rusya'yı 147 konut satışıyla Ukrayna, 140 satışla İran vatandaşları izledi.

Konut satışlarında büyük değişim! Ağustos verileri açıklandı 2

8 AYDA 950 BİN 529 KONUT SATILDI

Ocak-ağustos döneminde ilk el konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 azalarak 308 bin 394 oldu. İkinci el konut satışları ise yüzde 9,2 düşüşle 642 bin 135'e geriledi.

Bu dönemde toplam konut satışları yüzde 6,8 azalarak 950 bin 529 olarak kayıtlara geçti. İpotekli konut satışları ise yüzde 27,6 artışla 188 bin 813'e yükseldi.

Yılın 8 ayında diğer konut satışları yüzde 12,7 azalarak 761 bin 716 olurken, yabancılara yapılan konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 düşüşle 13 bin 141 olarak gerçekleşti.

İŞ YERİ SATIŞLARI DA GERİLEDİ

Türkiye genelinde ağustosta satılan toplam iş yeri sayısı da yıllık bazda yüzde 6,4 azalarak 15 bin 937 oldu.

İlk el iş yeri satışları yüzde 5,2 artışla 5 bin 172'ye çıkarken, ikinci el iş yeri satışları yüzde 11,1 azalarak 10 bin 765'e geriledi. Böylece toplam iş yeri satışları 15 bin 937 olarak hesaplandı.

İpotekli iş yeri satışlarında ise yüzde 67,6'lık artış yaşandı ve satış sayısı 652 oldu. Diğer iş yeri satışları yüzde 8,1 azalarak 15 bin 285'e geriledi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre bir önceki aya kıyasla ilk el iş yeri satışları yüzde 5 azalırken, ikinci el iş yeri satışlarında değişim görülmedi.

Konut satışlarında büyük değişim! Ağustos verileri açıklandı 3

8 AYLIK İŞ YERİ SATIŞI 118 BİNİ AŞTI

Ocak-ağustos döneminde ilk el iş yeri satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 artarak 34 bin 843 oldu. İkinci el iş yeri satışları ise yüzde 8,3 azalışla 83 bin 355 olarak gerçekleşti.

Yılın 8 ayında toplam iş yeri satışları yüzde 5,3 gerileyerek 118 bin 198'e düştü. Aynı dönemde ipotekli iş yeri satışları yüzde 65,5 artışla 5 bin 352'ye yükselirken, diğer iş yeri satışları yüzde 7,2 azalarak 112 bin 846 oldu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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