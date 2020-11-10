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TÜİK: Ağustos döneminde işsizlik de istihdam da azaldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.11.2020 11:46 | Son Güncelleme

TÜİK verilerine göre işsizlik oranı Ağustos döneminde yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşti.

Genç nüfusta isşizlik oranı ise yüzde 26,1 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı ve iş gücüne katılım oranı ise düştü.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan Ağustos döneminde işsizlik oranı yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 456 bin kişi azalarak 4 milyon 194 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,8 puanlık azalış ile yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 1,0 puanlık azalış ile yüzde 15,7 oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı azaldı

İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Ağustos döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 975 bin kişi azalarak 27 milyon 554 bin kişi, istihdam oranı ise 2,4 puanlık azalış ile yüzde 43,9 oldu. İstihdam edilenlerin yüzde 19,2'si tarım, yüzde 19,8'i sanayi, yüzde 6,2'si inşaat ve yüzde 54,7'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

İşgücü 2020 yılı Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 431 bin kişi azalarak 31 milyon 749 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 3,3 puanlık azalış ile yüzde 50,6 olarak gerçekleşti.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 26,1

TÜİK'in Ağustos dönemi verileri her dört gençten birinin işsiz olduğunu ortaya koydu.15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,3 puanlık azalışla yüzde 26,1, istihdam oranı ise 3,3 puan azalarak yüzde 31,1 oldu.

Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 5,4 puanlık azalışla yüzde 42,1 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,3 puanlık artışla yüzde 30,4 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK, son 4 hafta içinde iş aramayanları ve iş bulmaktan umudunu kesenleri istatistiklerde "işsiz" olarak saymıyor.

DW/ SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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