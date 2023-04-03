FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TÜİK, aylık zammı yüzde 19,90 olarak duyurdu! Kırmızı et fiyatlarındaki artış enflasyon raporuna girdi...

TÜİK, aylık zammı yüzde 19,90 olarak duyurdu! Kırmızı et fiyatlarındaki artış enflasyon raporuna girdi...

03.04.2023 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK Mart ayında fiyatı en çok düşen ve artan ürünleri açıkladı. Son günlerin en çok gündemde yer alan konusu kırmızı et fiyatlarındaki aylık artışın yüzde 19,90 olduğu açıklandı. Böylece Mart'ta fiyatı en fazla artan 'dana eti' olurken, en fazla düşen ise 'kara yoluyla yolcu taşımacılığı' oldu.

TÜİK, aylık zammı yüzde 19,90 olarak duyurdu! Kırmızı et fiyatlarındaki artış enflasyon raporuna girdi...

Kırmızı etin kilosu geçtiğimiz ay 600 TL'yi aşmıştı. Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından tüketici fiyatlarındaki artış ve azalış da belli oldu. Buna göre Mart ayında en fazla fiyat artışı yüzde 19,90 ile "dana eti"nde, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 6,25 ile "kara yoluyla şehirler arası yolcu taşımacılığında" gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, dana eti fiyatlarındaki artışı yüzde 15,16 ile şarküteri ürünleri ve diğer et çeşitleri, yüzde 11,16 ile yumurta ve yumurtayla ilgili ürünler, yüzde 10,88 ile paket turlardaki artışlar izledi.

Mart enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı Mart enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı
Altını getir, bonfileyi götür! Kilosu 600 lirayı aştı Altını getir, bonfileyi götür! Kilosu 600 lirayı aştı

Martta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 9,40 ile orta öğretim, yüzde 6,66 ile yemek odası ve oturma odası mobilyaları, yüzde 6,19 ile kahve, yüzde 5,89 ile kümes hayvanları eti, yüzde 5,38 ilaçlar, yüzde 4,96 ile makarna çeşitleri yer aldı.

FİYATI EN ÇOK DÜŞENLER

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 6,25 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığında gerçekleşti. Bunu yüzde 5,01 ile sebzeler, yüzde 3,79 ile kadın giyimi, yüzde 2,15 ile erkek giyimi, yüzde 1,91 ile diğer katı ve sıvı yağlar, yüzde 1,29 ile taze süt, yüzde 1,19 ile margarin, yüzde 0,96 ile katı yakıtlar, 0,89 ile kadın ayakkabısı izledi. En az fiyat düşüşü ise 0,42 ile şekerde görüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fiyatı konuşuluyordu: Düşmeye başlayacak! Bu yıl 2 kat ekildi Fiyatı konuşuluyordu: Düşmeye başlayacak! Bu yıl 2 kat ekildi
700 bin kişinin maaşına zamda ikinci perde!700 bin kişinin maaşına zamda ikinci perde!
Şişeleri 1 TL'ye alıp Avrupa'ya 50 euroya satıyor! Şişeleri 1 TL'ye alıp Avrupa'ya 50 euroya satıyor!
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon kırmızı et

En Çok Okunan Haberler

Okulda yasak aşk! 'Kazanova müdür'ün yapmadığı kalmamış

Okulda yasak aşk! 'Kazanova müdür'ün yapmadığı kalmamış

Petrol için sürpriz karar! ‘İlk etkisi benzinde olur...'

Petrol için sürpriz karar! ‘İlk etkisi benzinde olur...'

Nefret dolu sözlere tepki yağdı! Selçuk Bayraktar: 'Bu zihniyete asla geçit vermemeliyiz'

Nefret dolu sözlere tepki yağdı! Selçuk Bayraktar: 'Bu zihniyete asla geçit vermemeliyiz'

Mart enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı

Mart enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı

İhtiyaç ve konut kredisi faizlerinde rekor! Artık kredi çekmek imkansıza yakın

İhtiyaç ve konut kredisi faizlerinde rekor! Artık kredi çekmek imkansıza yakın

EYT sonrası ikinci adım: Bağ-Kur’lunun primine ‘SSK’ ayarı!

EYT sonrası ikinci adım: Bağ-Kur’lunun primine ‘SSK’ ayarı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden davaya ünlü isimden tepki

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden davaya ünlü isimden tepki

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.