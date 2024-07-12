TÜİK Başkanı Fatih Altaylı'yı çıldırttı! 'Sinirlenmeye başladım yine' diyerek ağzına geleni saydı: 'Bir tekme koyacaksın...'

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyonunu yüzde 1.64 olarak açıklaması sonrası emekli ve memur zamları netleşirken, TÜİK'in 'enflasyon sepeti'nde yer alan maddelerin fiyatları gündem oldu. Enflasyon sepeti tepkilerine yanıt veren TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın bu kez de enflasyonun yüzde 45 olmasıyla yüzde 75 olması arasında fark olmadığını dile getirmesi eleştirilere neden oldu. Gazeteci Fatih Altaylı da TÜİK Başkanı'na sert tepki gösterdi. 'Sinirlenmeye başladım yine' diyerek ağzına geleni sayan Altaylı, "Normal şartlarda bunu söyleyen TÜİK Başkanı’nın o gün ‘hadi lan’ deyip böyle arkasına bir tekme koyacaksın TÜİK binasının beşinci katından aşağı atacaksın!" yorumunu yaptı.

ALTAYLI'DAN TÜİK BAŞKANI'NA: "LANGILI"

Altaylı Youtube kanalında yaptığı değerlendirmede, "Enflasyon düşük mü kardeşim yani Avrupa ülkelerinde Amerika'da 5, 4, 3… 7 olduğu zaman paniğe kapılıyorlar. 8 olduğu zaman yandık diyorlar ama senin TÜİK Başkanı olacak ‘langılı’ söylemeyeyim ne olduğunu çünkü söyleyince dava açıyorlar ‘dallama’ falan derim sonra dava açarlar. ‘Langılı’ diyor ki 45 ile 75 arasında fark yok! ‘30 puan arasında fark yok’ diyor adam ya 30 puan arasında…" dedi.

"BAK ŞİMDİ SİNİRLENMEYE BAŞLADIM YİNE YA!"

Altaylı şu ifadeleri kullandı:

"Yani Amerika enflasyonu 5'ten 4'e düşürmek için yırtınıyor o diyor ki 30 puandan bir şey olmaz ve bunu da TÜİK başkanı yapıyorlar ya! Bak şimdi sinirlenmeye başladım yine ya! Bu herifi TÜİK başkanı yapıyorlar, kim yapıyor ya bunu! Halkla milletle dalga geçiyorlar. Yahu sendikalarla devlet oturuyor pazarlık ediyor bir puan için zam % 20 mi olacak 21 mi olacak diye kavga ediyorlar.

Bu diyor ki 30 puanın önemi yok ve o herif hala orada oturuyor. Hala orada oturuyor. Çünkü niye AKP zaten toptan bir vaziyette vatandaşla dalga geçiyor yani başka şey geçiyor diyeceğim ama ayıp olacak vatandaşla dalga geçiyor.

"BİR TEKME KOYACAKSIN, TÜİK BİNASININ BEŞİNCİ KATINDAN AŞAĞI ATACAKSIN!"

Onun başkanı da bu! Normal şartlarda bunu söyleyen TÜİK Başkanı’nın o gün ‘hadi lan’ deyip böyle arkasına bir tekme koyacaksın TÜİK binasının beşinci katından aşağı atacaksın!

"TÜİK KURUM MU DEĞİL!"

Türkiye'de kurum mu kalmış mesele işte bu! Başından beri mesela Türkiye Futbol Federasyonu kurum mu değil! TÜİK kurum mu değil! Türkiye'de kurum kalmamış zaten demokrasinin varlığını sürdüren kurumlardır. Bak demokrasiyi nasıl koruruz diye Amerika’da kitaplar yazıldı hepsinin başındaki ilk cümle; şu kardeşim kurumları koruyun! Kurumlar olmazsa demokrasi olmaz. Türkiye’de kurum falan kalmadı. Bütün kurumların içine ettiler. Oralara böyle abuk sabuk adamları doldurdular normalde kenefe süpürgeci yapmayacağın adamları koca koca kurumların başına koydular. Ondan sonra biz bekleyelim düzelecek diye nereye düzelecek ya!"



