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TÜİK duyurdu: İnşaat maliyeti yıllık yüzde 67 arttı

12.03.2024 11:05
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TÜİK verileri açıkladı. Ocak ayında inşaat maliyetinin yıllık yüzde 67,87, aylık yüzde 15,70 arttığını açıkladı. Bina inşaatı maliyeti de bir önceki aya göre yüzde 15,92, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,90 arttı.

TÜİK duyurdu: İnşaat maliyeti yıllık yüzde 67 arttı

TÜİK, Ocak 2024 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ocak ayında inşaat maliyeti bir önceki aya göre yüzde 15,70, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,87 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,13, işçilik endeksi yüzde 41,95 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 53,29, işçilik endeksi yüzde 103,46 arttı.

Bina inşaatı maliyeti, bir önceki aya göre yüzde 15,92, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,90 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyeti de bir önceki aya göre yüzde 14,99, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,09 arttı.
(DHA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Endeks İnşaat tüik
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