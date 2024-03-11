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TÜİK duyurdu: İşte Ocak 2024 işsizlik rakamları

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
11.03.2024 10:03
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre yılın ilk ayında işsizlik yüzde 0,2 puanlık artış ile yüzde 9,1 oldu.

TÜİK duyurdu: İşte Ocak 2024 işsizlik rakamları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre işsiz sayısı 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 85 bin kişi artarak 3 milyon 214 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,7 iken kadınlarda yüzde 11,7 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 160 bin kişi artarak 32 milyon 222 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,0 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,0 iken kadınlarda yüzde 32,4 olarak gerçekleşti.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,1 puan artarak yüzde 16,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 14,1, kadınlarda ise yüzde 21,1 olarak tahmin edildi.


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Anahtar Kelimeler:
işsizlik
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