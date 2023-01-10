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TÜİK duyurdu: Kasım ayı işsizlik rakamları belli oldu

10.01.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK Kasım ayına ilişkin işsizlik rakamlarını duyurdu. İşsizlik 2022 Kasım ayında yüzde 10,2 olarak gerçekleşti ve bir önceki aya göre değişiklik yaşanmadı.

TÜİK duyurdu: Kasım ayı işsizlik rakamları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım 2022 işsizlik rakamlarını duyurdu. Buna göre işsizlik geçen yılın kasım ayında yüzde 10,2 olarak gerçekleşti. Oran Ekim'de de yüzde 10,2 düzeyindeydi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,8 iken kadınlarda yüzde 12,9 olarak tahmin edildi.

GENÇLERDE İŞSİZLİK ORANI AZALDI

Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 2,6 puanlık azalış ile yüzde 17,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 14,4, kadınlarda ise yüzde 23,9 olarak tahmin edildi.

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İSTİHDAM ORANINDA ARTIŞ

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 285 bin kişi artarak 31 milyon 574 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puanlık artış ile yüzde 48,6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,7 iken kadınlarda yüzde 31,7 olarak gerçekleşti.


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işsizlik

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