TÜİK duyurdu! Trafikteki taşıt sayısı 29 milyona dayandı

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ocakta trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 53,1'ini otomobil, yüzde 28,2'sini motosiklet, yüzde 12,6'sını kamyonet, yüzde 2,4'ünü kamyon, yüzde 2,1'ini traktör, yüzde 1,0'ını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonda yüzde 111,7, minibüste yüzde 109,9, özel amaçlı taşıtta yüzde 70,8, otobüste yüzde 47,2, kamyonette yüzde 39,9, otomobilde yüzde 25,6 artarken traktörde yüzde 50,5 ve motosiklette yüzde 21,1 azaldı.

TOPLAM TAŞIT SAYISI 28 MİLYON 951 BİN 792 OLDU

Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,0'ını otomobil, yüzde 17,8'ini motosiklet, yüzde 15,6'sını kamyonet, yüzde 7,6'sını traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

113 BİN 269 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 16,4'ü Renault, yüzde 9,0'ı Fiat, yüzde 6,2'si Chery, yüzde 6,1'i Volkswagen, yüzde 6,1'i Toyota, yüzde 5,6'sı Hyundai, yüzde 5,2'si Opel, yüzde 5,1'i Citroen, yüzde 5,1'i Peugeot, yüzde 4,7'si Ford, yüzde 3,5'i Dacia, yüzde 3,4'ü Skoda, yüzde 3,0'ı Nissan, yüzde 2,3'ü Audi, yüzde 2,2'si Honda, yüzde 2,1'i Mercedes-Benz, yüzde 1,6'sı Kia, yüzde 1,6'sı MG, yüzde 1,4'ü Volvo, yüzde 1,3'ü BMW ve yüzde 8,2'si diğer(2) markalardan oluştu.

OTOMOBİLLERİN YÜZDE 66,5'İ BENZİN YAKITLI

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 113 bin 269 adet otomobilin yüzde 66,5'i benzin, yüzde 13,8'i dizel, yüzde 11,4'ü hibrit, yüzde 7,0'ı elektrikli ve yüzde 1,3'ü LPG yakıtlıdır. Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 333 bin 952 adet otomobilin ise yüzde 35,5'i dizel, yüzde 33,3'ü LPG, yüzde 28,9'u benzin, yüzde 1,5'i hibrit ve yüzde 0,6'sı elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(3) otomobillerin oranı ise yüzde 0,2'dir.

EN FAZLA 1300 VE ALTI SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİL KAYDI YAPILDI

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 113 bin 269 adet otomobilin yüzde 30,9'u 1300 ve altı, yüzde 24,0'ı 1401-1500, yüzde 19,5'i 1301-1400, yüzde 12,2'si 1501-1600, yüzde 5,8'i 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

RENK TERCİHİ GRİ OLDU

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 113 bin 269 adet otomobilin yüzde 38,4'ü gri, yüzde 26,1'i beyaz, yüzde 12,4'ü mavi, yüzde 11,7'si siyah, yüzde 6,5'i kırmızı, yüzde 2,3'ü yeşil, yüzde 1,3'ü turuncu, yüzde 0,5'i mor ve yüzde 0,4'ü kahverengi renklidir.





