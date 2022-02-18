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TÜİK duyurdu! Türkiye'de ocak ayında 88 bin 306 konut satıldı

18.02.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları ocak ayında yıllık bazda yüzde 25 artış ile 88 bin 306 oldu. Ocakta yabancılara konut satışında ilk sırayı 761 konutla İran vatandaşları aldı

TÜİK duyurdu! Türkiye'de ocak ayında 88 bin 306 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde ocakta yabancılara 4 bin 186 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları ocakta yıllık bazda yüzde 56,5 artı. Ocakta toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,7 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışlarında, ocakta ilk sırayı 1771 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 914 konut satışı ile Antalya, 269 konut satışı ile Ankara takip etti.

Ocak ayında İran vatandaşları Türkiye'den 761 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla, 513 konut ile Irak, 479 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI OCAKTA ARTTI

Türkiye genelinde ocakta ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,4 artarak 18 bin 183 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,6 olarak gerçekleşti.

Diğer konut satışları ocakta, Türkiye genelinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 artış kaydederek 70 bin 123 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 79,4 olarak belirlendi.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,2 artarak 27 bin 203 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,8 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,5 yükseliş kaydederek 61 bin 103 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 69,2 olarak kayıtlara geçti.AA

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