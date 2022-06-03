Mayıs ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Dolar / TL'de son durum hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki TÜİK enflasyon rakamları sonrası dolar ne kadar oldu? 3 Haziran 2022 Dolar kaç TL oldu? İşte ayrıntılar...

TÜİK ENFLASYON RAKAMLARI SONRASI DOLAR NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 16,4820 TL'den yapan Dolar, geçtiğimiz gün 16,4772 TL alış, 16,4868 TL satış fiyatından işlem gördü.

Dolar, 3 Haziran Cuma günü 16,4917 TL alış, 16,4993 TL satış fiyatından işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Önceki kapanışını 17,7468 TL'den yapan euro, geçtiğimiz gün 17,7293 TL alış fiyatından, 17,7643 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL ise 3 Haziran Cuma günü 17,7632 TL alış, 17,7939 TL satış fiyatından işlem görüyor.

