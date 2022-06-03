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TÜİK enflasyon rakamları sonrası Dolar ne kadar oldu? 3 Haziran 2022 Dolar kaç TL oldu?

03.06.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK enflasyon rakamları sonrası Dolar / TL'de son durum merak konusu oldu. Mayıs ayı enflasyon verileri belli oldu. Yapılan açıklamaya göre enflasyon, geçtiğimiz ay, aylık yüzde 2,98; senelik ise 73,50 olarak gerçekleşti. Peki TÜİK enflasyon rakamları sonrası dolar ne kadar oldu? 3 Haziran 2022 Dolar kaç TL oldu? İşte detaylar...

TÜİK enflasyon rakamları sonrası Dolar ne kadar oldu? 3 Haziran 2022 Dolar kaç TL oldu?

Mayıs ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Dolar / TL'de son durum hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki TÜİK enflasyon rakamları sonrası dolar ne kadar oldu? 3 Haziran 2022 Dolar kaç TL oldu? İşte ayrıntılar...

TÜİK ENFLASYON RAKAMLARI SONRASI DOLAR NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 16,4820 TL'den yapan Dolar, geçtiğimiz gün 16,4772 TL alış, 16,4868 TL satış fiyatından işlem gördü.

Dolar, 3 Haziran Cuma günü 16,4917 TL alış, 16,4993 TL satış fiyatından işlem görüyor.

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EURO NE KADAR?

Önceki kapanışını 17,7468 TL'den yapan euro, geçtiğimiz gün 17,7293 TL alış fiyatından, 17,7643 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL ise 3 Haziran Cuma günü 17,7632 TL alış, 17,7939 TL satış fiyatından işlem görüyor.

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Euro
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