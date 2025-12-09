FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

TÜİK enflasyonu sil baştan hesaplayacak: Yeni dönem 2026’da!

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), yeni yılda uygulamaya geçeceği enflasyon hesaplama güncellemesiyle, "2003=100" olan baz yılı "2025=100" olarak değiştirilecek. Tüketici Fiyat Endeksi yöntemsel güncellemesi, Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek.

TÜİK enflasyonu sil baştan hesaplayacak: Yeni dönem 2026’da!

TÜİK'te, TÜFE temel yıl güncellenmesi ve hesaplama sisteminde yapılacak değişikliklerle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, kurumun uzmanları, yeni yılda değişecek enflasyon hesaplamasını anlattı.

TÜİK enflasyonu sil baştan hesaplayacak: Yeni dönem 2026’da! 1

ZORUNLU OLACAK

Avrupa Komisyonu kararları doğrultusunda, üye ülkelerin tamamında Ocak 2026'dan itibaren TÜFE temel yılı, "2025=100" olarak güncellenecek. Bu değişiklik, tüm AB üyesi ülkeler için zorunlu olacak.

TÜİK enflasyonu sil baştan hesaplayacak: Yeni dönem 2026’da! 2

HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?

TÜFE ağırlık yapısı, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından belirlenen metodolojik dönüşümün bir parçası olarak, ulusal hesaplar verilerinin birincil kaynak kabul edildiği yapıya geçecek. Yeni TÜFE serisinde ise grup düzeyindeki ağırlıklar, hanehalkı tüketim eğilimlerini daha kapsamlı ve güncel biçimde yansıtan ulusal hesaplar hanehalkı nihai tüketim harcamaları verilerinden elde edilecek. Alt düzey ağırlıklar ise hanehalkı bütçe anketi ile belirlenmeye devam edecek.

TÜİK enflasyonu sil baştan hesaplayacak: Yeni dönem 2026’da! 3

GÖSTERGELERİ DEĞİŞMEYECEK

"2003=100" baz yılından, "2025=100" baz yılına geçiş endeksinin seviyesi, 2025 yılının ortalama endeksine göre normalize edilecek. Aylık ve yıllık değişim oranları, aynı kalacak. Enflasyon oranı, hiçbir yıl ve ay içinde değişmeyecek. "2003=100" temel yılı dönemine ait manşet enflasyon göstergelerinde herhangi bir değişiklik olmayacak, yalnızca bazı alt endekslerde sınıflama değişiminden kaynaklı farklılıklar görülebilecek.

TÜİK enflasyonu sil baştan hesaplayacak: Yeni dönem 2026’da! 4

İKİYE AYRILACAK

Endeks ana harcama grubu 13'e çıkacak. Kişisel bakım, sosyal koruma, çeşitli mal ve hizmetler ana harcama grubu olarak ikiye ayrılacak. Sigorta ve finansal hizmetler, yeni harcama grubu olarak enflasyon hesaplamasında yer alacak. Ayrıca, yapılan değişiklikle dijital içerikler ayrı bir kategori olarak sunulacak.

Vergi, üretim ve satış istatistikleri gibi çok kaynaklı veri setleri sayesinde, kayıt dışı tüketim kalemleri de toplam harcamalara yansıtılacak.

TÜİK enflasyonu sil baştan hesaplayacak: Yeni dönem 2026’da! 5

AYNI GÜN YAYIMLANACAK

Yeni yılda ayrıca, mevsimsel düzeltilmiş TÜFE göstergelerinin, TÜFE ile aynı gün yayımlanması planlanıyor.

Sabit vergi oranları ile TÜFE göstergesi yayımlanacak. Sabit vergi oranlarıyla hesaplanan TÜFE, dolaylı vergiler (KDV, ÖTV ) sabit tutulmuş gibi varsayarak, yalnızca ürün ve hizmetlerin saf piyasa fiyatlarındaki değişimleri ölçen tamamlayıcı gösterge olacak.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elektrikli araçlar için yeni düzenleme: İndirimin önü açılacakElektrikli araçlar için yeni düzenleme: İndirimin önü açılacak
Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdiAsgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon tüik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Çekiçli vahşette katil zanlısından iğrenç sözler

Çekiçli vahşette katil zanlısından iğrenç sözler

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Büyük aşkını çabuk unuttu! Fenomen isimle görüntülendi

Büyük aşkını çabuk unuttu! Fenomen isimle görüntülendi

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

Asgari ücret için Özgür Erdursun çok net rakam verdi 'Üzeri sürpriz olur'

Asgari ücret için Özgür Erdursun çok net rakam verdi 'Üzeri sürpriz olur'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.