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TÜİK’in Temmuz verileri belli oldu! İşsizlik yeniden yükseldi

TÜİK’in Temmuz 2026 verilerine göre işsizlik oranı yüzde 8,1’e yükseldi. İşsiz sayısı 150 bin kişi artarak 2 milyon 860 bine çıkarken, atıl işgücü oranı yüzde 30,6 oldu.

TÜİK’in Temmuz verileri belli oldu! İşsizlik yeniden yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Temmuz ayına ilişkin İşgücü İstatistikleri’ni yayımladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre işsizlikte bir önceki aya kıyasla artış kaydedildi.

15 ve daha yukarı yaştaki nüfusta işsiz sayısı, Temmuz ayında bir önceki aya göre 150 bin kişi artarak 2 milyon 860 bin kişiye ulaştı. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık yükselişle yüzde 8,1 oldu. İşsizlik oranının erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda ise yüzde 10,6 olduğu tahmin edildi.

TÜİK’in Temmuz verileri belli oldu! İşsizlik yeniden yükseldi 1

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 48,3’E GERİLEDİ

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre istihdam edilenlerin sayısı Temmuz ayında aylık bazda 388 bin kişi azalarak 32 milyon 362 bin kişiye düştü. İstihdam oranı da 0,6 puanlık gerilemeyle yüzde 48,3 seviyesinde gerçekleşti.

İstihdam oranı erkeklerde yüzde 65,5 olarak hesaplanırken kadınlarda yüzde 31,4 oldu.

İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI YÜZDE 52,5 OLDU

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücü, Temmuz ayında bir önceki aya göre 238 bin kişi azalarak 35 milyon 222 bin kişiye geriledi. İşgücüne katılma oranı da 0,4 puan düşüşle yüzde 52,5 olarak kaydedildi.

Söz konusu oran erkeklerde yüzde 70,3, kadınlarda ise yüzde 35,2 olarak gerçekleşti.

Genç nüfusta da işsizlik oranındaki yükseliş dikkat çekti. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,5 puan artarak yüzde 14,5 seviyesine çıktı. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11,3, kadınlarda ise yüzde 20,3 olarak tahmin edildi.

TÜİK’in Temmuz verileri belli oldu! İşsizlik yeniden yükseldi 2

HAFTALIK ORTALAMA ÇALIŞMA SÜRESİ 42 SAAT OLDU

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, istihdam edilenler arasında referans döneminde işbaşında olanların haftalık ortalama fiili çalışma süresi Temmuz ayında bir önceki aya göre 0,4 saat azaldı. Ortalama çalışma süresi 42,0 saat olarak gerçekleşti.

İşgücü piyasasındaki atıl kapasiteyi gösteren atıl işgücü oranı ise Temmuz ayında 1,8 puan artarak yüzde 30,6 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı yüzde 30,6 olarak hesaplandı. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,8 olurken, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 19,5 olarak tahmin edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
işsizlik tüik
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