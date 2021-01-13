FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TÜİK kasım ayı sanayi üretim verilerini açıkladı

TÜİK kasım ayı sanayi üretim verilerini açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.01.2021 10:16 | Son Güncelleme

Sanayi Üretim Endeksi kasım ayında yıllık yüzde 11 yükseldi.

TÜİK kasım ayı sanayi üretim verilerini açıkladı

TÜİK kasım ayı sanayi üretim verilerini açıkladı. Sanayi Üretim Endeksi kasımda yıllık yüzde 11 yükseldi. Sanayi üretimi bir önceki aya göre ise yüzde 1.3 arttı.

2020 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11.6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7.5 arttı.

Kasımda aylık olarak madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 0.3 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.5 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.1 azaldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş
Uber'in Türkiye'deki erişim engeli kalktıUber'in Türkiye'deki erişim engeli kalktı
Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı bugün yatıyorKısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı bugün yatıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Skandal görüntülerdeki o kadın yakalandı
Skandal görüntülerdeki o kadın yakalandı
Ajanslar son dakika olarak geçti! ABD ordusundan çarpıcı genelge
Ajanslar son dakika olarak geçti! ABD ordusundan çarpıcı genelge
Müjdeyi Bakan Selçuk verdi! Destek ödemeleri artıyor
Müjdeyi Bakan Selçuk verdi! Destek ödemeleri artıyor
Koronavirüs turizmi vurdu! Dünyada ekonomik kayıp 1 trilyon doların üzerinde
Koronavirüs turizmi vurdu! Dünyada ekonomik kayıp 1 trilyon doların üzerinde
Altın yükseliş trendinde!
Altın yükseliş trendinde!
Araç sahiplerini sevindiren haber
Araç sahiplerini sevindiren haber
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
Koronavirüs sonra talep patladı! Litresi 10 bin lira
Koronavirüs sonra talep patladı! Litresi 10 bin lira
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Analistlerden gram altın 433 TL tahmini!
Analistlerden gram altın 433 TL tahmini!
Uzman çavuş maaşları da arttı!
Uzman çavuş maaşları da arttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1000 TL pandemi destek başvuru sonuçları 2021... Sosyal yardım paraları (3.faz) ne zaman yatacak? e-Devlet, T.C. pandemi yardımı sonucu öğrenme!
1000 TL başvuruları devam ediyor!
Engelli memur alımları 2021... Bakan açıkladı, işte engelli memur başvuru tarihleri! Kamuya engelli memur alımları, atama tarihleri ne zaman?
Engelli memur adaylarına müjde!
13 Ocak 2021 Çarşamba evde bakım maaşı yatan iller listesi... Ocak ayı engelli ve yaşlı evde bakım maaşı yattı mı, ne kadar oldu?
Bugün evde bakım maaşı yatan iller listesi!
Uber'in Türkiye'deki erişim engeli kalktı
Uber'in Türkiye'deki erişim engeli kalktı
2021 ehliyet harcı ne kadar? 2021 Pasaport harçları ne kadar oldu? Ehliyet kursları açıldı mı? İşte ehliyet harç ücreti ve pasaport harcı
2021 ehliyet harcı ne kadar?
Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bankalar kaça kadar açık? İşte 2021 banka çalışma saatleri
İşte bankaların çalışma saatleri

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.