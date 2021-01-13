TÜİK kasım ayı sanayi üretim verilerini açıkladı. Sanayi Üretim Endeksi kasımda yıllık yüzde 11 yükseldi. Sanayi üretimi bir önceki aya göre ise yüzde 1.3 arttı.

2020 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11.6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7.5 arttı.

Kasımda aylık olarak madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 0.3 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.5 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.1 azaldı.



