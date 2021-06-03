TÜİK'ten enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama: Merkezi veri tabanına sehven 1,44 olarak aktarıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yüzde 0.89 olarak açıklanan Mayıs ayı TÜFE artışı, kuruluşun merkezi veri dağıtım sistemine yüzde 1.44 olarak yansıtılmıştı.

TÜİK'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada, kurumun, program kapsamında yer alan araştırma sonuçlarının, "Haber bültenleri, bülten tabloları ve istatistiksel tablolar" ile "Merkezi Veri Dağıtım Uygulaması (MEDAS)" olmak üzere 2 farklı platformda eş zamanlı olarak kullanıcılara sunulduğu ifade edildi.

"TABLOLARDA HERHANGİ BİR SORUN YOK"

Kurumun internet sayfasında bugün saat 10.00'da yayınlanan "Tüketici Fiyat Endeksi, Mayıs 2021" haber bülteninin de aynı şekilde kamuoyu ile paylaşıldığı belirtilen açıklamada, haber bülteni, bülten tabloları ve istatistiksel tablolarda herhangi bir sorun bulunmadığı vurgulandı.

Bülten tablolarından daha ayrıntılı ve bölge detayında verilerin yer aldığı MEDAS'a yüklenen veriler ile haber bülteninde yer alan veriler arasında tutarsızlık tespit edildiği bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:



"Yapılan incelemede, pandemi nedeniyle Türkiye genelinde 2021 Mayıs ayında uygulanan tedbirlerin TÜFE üzerindeki etkilerini araştırmak ve literatürde 'Aktarım Etkisi (Carry Over Effect)' olarak geçen, enflasyonun takip eden aya aktarımını ölçmek amacıyla kurum içi yapılan analiz çalışması sonuçlarının MEDAS veri tabanına sehven aktarıldığı belirlenmiştir. TÜFE hesaplamalarında ay genelinde oluşan 'ortalama fiyatlar' kullanılmakta iken sehven veri tabanına atılan ve aktarım etkisini ölçmeyi amaçlayan çalışmada ise 'son gözlenen fiyatlar' (günlük fiyat derlenen maddeler için son gün fiyatı, haftalık fiyat derlenen maddeler için son hafta fiyatı, iki dönem fiyat derlenen maddeler için ikinci dönem fiyatı) kullanılmıştır.