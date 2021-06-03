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Son Dakika: 2021 Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı!

03.06.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre TÜİK, mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi mayıs ayında yıllık yüzde 16,59, aylık yüzde 0,89 arttı.

Son dakika haberine göre TÜİK, mayıs ayına ait tüketici fiyat endeksini açıkladı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,13 artış gerçekleşti.

TÜFE, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,68 artış göstermişti.

İşte TÜİK'in mayıs ayı enflasyon açıklamasının detayları...

MAYIS AYI ENSFLASYON VERİLERİ

Yıllık TÜFE'ye göre 6 ana grup daha düşük, 6 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık en düşük artış %2,90 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %5,75 ile giyim ve ayakkabı, %8,07 ile haberleşme ve %10,05 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %28,39 ile ulaştırma, %21,79 ile ev eşyası ve %19,30 ile sağlık oldu.

Aylık TÜFE'ye göre 8 ana grup daha düşük, 4 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Aylık en yüksek düşüş gösteren grup %1,32 ile eğlence ve kültür oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Mayıs ayında azalış gösteren diğer ana grup %0,01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. En az artış gösteren diğer ana gruplar %0,29 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %0,30 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Mayıs ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %2,56 ile ulaştırma, %1,76 ile giyim ve ayakkabı ve %1,62 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

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Mayıs 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 97 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 59 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 259 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %17,49, aylık %0,98 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,48, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,49 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,35 artış gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Enflasyon
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Okuyucu Yorumları 32 yorum
Kim yalan söylüyorsa Allah onun belasını versin çoluk çoçuğunundan hayır görmesin inşallah ebedi cehennem de kalır inşallah rabbim ona rahat yüzü göstermesin inşallah çoluk çocuğundan hayır görmesin inşallah
abi ben neden bu rakamları gündelik hayatta göremiyorum.
İnandık mı bu rakama ! hepsi karalama.

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