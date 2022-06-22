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Tüketici güven endeksi yüde 6,2 azalarak tarihi düşük seviyesine indi

22.06.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksini yayımladı. Endeks Haziran'da 63,4 değerini alarak tarihi düşük seviyeye geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi de yüzde 10 düştü.

Tüketici güven endeksi yüde 6,2 azalarak tarihi düşük seviyesine indi

Tüketici Güven Endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 6,2 oranında azaldı; Mayıs ayında 67,6 olan endeks, Haziran ayında 63,4 oldu.

Böylelikle endeks tarihinin en düşük seviyesi kaydedildi.

Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması Tüketici Güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi aylık yüzde 8,1 geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi yüzde 10, genel ekonomik durumu beklentisi yüzde 7,1, dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi yüzde 1,8 geriledi

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